Готовим правильное удобрение: что можно и что нельзя класть в компост

Posted 18 сентября, 11:27
Published 18 сентября, 11:27
Modified 18 сентября, 11:29
Updated 18 сентября, 11:29
В России набирает популярность органическое земледелие: почву некоторые дачники удобряют исключительно натуральными компонентами. Например, с помощью растений-сидератов и компоста. Получить по-настоящему качественный компост можно, если терпеливо забивать специальную компостную яму остатками растений и еды. Однако следует помнить, что это не мусорка, поэтому сваливать сюда все подряд не стоит. Эксперты паблика «Цветочная веранда» рассказали, что можно класть в компостную яму, а что категорически запрещено.
Что же такое компост? Это органическое удобрение, полученное в результате разложения и переработки органических отходов с помощью микроорганизмов и различных организмов — таких как черви. В процессе компостирования органические материалы преобразуются в питательную смесь, которую можно использовать для улучшения качества почвы.
Чтобы компост получился чистым и качественным, в него можно добавлять:
Дачникам следует внимательно подходить к отбору материала для компостной кучи и помнить, что в нее не должны попасть семена сорняков, живые корни сорной травы, гнилые фрукты или овощи, а также хлеб с плесенью, кости и остатки мяса, экскременты домашних животных и содержимое кошачьих лотков. Под запретом также молочные продукты, любые химикаты, стекло, пластик, остатки лекарств, масла, жиры и остатки комплексных удобрений. Нельзя класть в компост и ботву томатов и картофеля, так как к концу сезона эти растения почтив всегда поражаются фитофторозом.
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