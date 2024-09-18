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Posted 18 сентября, 11:27

Published 18 сентября, 11:27

Modified 18 сентября, 11:29

Updated 18 сентября, 11:29

Готовим правильное удобрение: что можно и что нельзя класть в компост

Готовим правильное удобрение: что можно и что нельзя класть в компост

18 сентября 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Дом и сад
Компост является важным элементом в органическом земледелии. Он улучшает качества почвы, уменьшая необходимость в синтетических удобрениях и химикатах. Что же можно класть в компостную яму, чтобы получилось идеальное удобрение?

В России набирает популярность органическое земледелие: почву некоторые дачники удобряют исключительно натуральными компонентами. Например, с помощью растений-сидератов и компоста. Получить по-настоящему качественный компост можно, если терпеливо забивать специальную компостную яму остатками растений и еды. Однако следует помнить, что это не мусорка, поэтому сваливать сюда все подряд не стоит. Эксперты паблика «Цветочная веранда» рассказали, что можно класть в компостную яму, а что категорически запрещено.

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Что же такое компост? Это органическое удобрение, полученное в результате разложения и переработки органических отходов с помощью микроорганизмов и различных организмов — таких как черви. В процессе компостирования органические материалы преобразуются в питательную смесь, которую можно использовать для улучшения качества почвы.

Чтобы компост получился чистым и качественным, в него можно добавлять:

  • различные древесные отходы (кроме окрашенных частей);
  • растительные отходы — траву, в том числе сорную, цветы, ботву моркови и свеклы, здоровые кусты баклажанов и перцев;
  • остатки пищи — овощные и фруктовые очистки, скорлупу от яиц, кофейную гущу и чайные пакетики, остатки хлеба и выпечки, грибы;
  • здоровую падалицу с плодовых деревьев;
  • навоз или помет домашних животных — полезный ингредиент, который будет способствовать более быстрому созреванию компоста;
  • бумагу и картон (но не прессованный).
Нужно очень тщательно подходить к отбору компонентов для компостной ямыНужно очень тщательно подходить к отбору компонентов для компостной ямы
Нужно очень тщательно подходить к отбору компонентов для компостной ямы. Фото: Изображение Midjourney

Дачникам следует внимательно подходить к отбору материала для компостной кучи и помнить, что в нее не должны попасть семена сорняков, живые корни сорной травы, гнилые фрукты или овощи, а также хлеб с плесенью, кости и остатки мяса, экскременты домашних животных и содержимое кошачьих лотков. Под запретом также молочные продукты, любые химикаты, стекло, пластик, остатки лекарств, масла, жиры и остатки комплексных удобрений. Нельзя класть в компост и ботву томатов и картофеля, так как к концу сезона эти растения почтив всегда поражаются фитофторозом.

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