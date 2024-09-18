Готовим правильное удобрение: что можно и что нельзя класть в компост

Дачникам следует внимательно подходить к отбору материала для компостной кучи и помнить, что в нее не должны попасть семена сорняков, живые корни сорной травы, гнилые фрукты или овощи, а также хлеб с плесенью, кости и остатки мяса, экскременты домашних животных и содержимое кошачьих лотков. Под запретом также молочные продукты, любые химикаты, стекло, пластик, остатки лекарств, масла, жиры и остатки комплексных удобрений. Нельзя класть в компост и ботву томатов и картофеля, так как к концу сезона эти растения почтив всегда поражаются фитофторозом.