tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 16:01

Published 18 сентября, 16:01

Modified 18 сентября, 16:03

Updated 18 сентября, 16:03

В екатеринбургском Центре реабилитации животных спасают истощенного сфинкса

Истощенного сфинкса выхаживают в Центре реабилитации животных Екатеринбурга

18 сентября 2024, 16:01
Фото: страница Центра реабилитации животных в ВК

В екатеринбургском Центре реабилитации животных спасают истощенного сфинкса

Кота несколько дней назад принесла женщина. В екатеринбургском Центре его не взяли, сославшись на отсутствие свободных мест. Тогда породистое животное просто подкинули.

Как рассказали сотрудники Центра в соцсетях, изначально кот был в нормальном состоянии, именно поэтому его отказались взять. И тогда женщина решила оставить коробку с животным в коридоре.

Однако сидеть он там не стал: выбрался и спрятался. А обнаружили сфинкса случайно спустя два дня. Это время он провел без еды и воды. Ветеринары осмотрели котика и помимо стресса и обезвоживания обнаружили у него заболевания глаз и зубов.

Коту около семи лет, он не кастрирован. Сотрудники центра назвал его Нектарин. Сейчас сфинкс идет на поправку и хорошо ест.

Если вы спасли с улицы животное, но по ряду причин не можете или не хотите найти ему временное жилье, и решаете подкинуть его, то делайте это максимально безопасно для животного, пожалуйста, — обратились сотрудники Центра к екатеринбуржцам.

Ранее в Екатеринбурге 88-летняя пенсионерка несколько дней провела в подъезде с собакой, которую сбила машина.

В Первоуральске нашли кота с пулей в бедре, обрезанными ушами и хвостом
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге по набережной Дендропарка прогуливалась ондатраСпортсмен из Екатеринбурга пробежал 161 километр, чтобы помочь котикамВ Нижнем Тагиле на Красном Камне во дворе многоэтажки гуляла курица-путешественница
#Лидия Шиманаева#Общество#Животные#Кот#Реабилитация#Истощение#Екатеринбург#Живая природа#Обезвоживание
Подпишитесь
Популярное