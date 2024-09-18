Истощенного сфинкса выхаживают в Центре реабилитации животных Екатеринбурга

Posted 18 сентября, 16:01
Published 18 сентября, 16:01
Modified 18 сентября, 16:03
Updated 18 сентября, 16:03
Как рассказали сотрудники Центра в соцсетях, изначально кот был в нормальном состоянии, именно поэтому его отказались взять. И тогда женщина решила оставить коробку с животным в коридоре.
Однако сидеть он там не стал: выбрался и спрятался. А обнаружили сфинкса случайно спустя два дня. Это время он провел без еды и воды. Ветеринары осмотрели котика и помимо стресса и обезвоживания обнаружили у него заболевания глаз и зубов.
Коту около семи лет, он не кастрирован. Сотрудники центра назвал его Нектарин. Сейчас сфинкс идет на поправку и хорошо ест.
Если вы спасли с улицы животное, но по ряду причин не можете или не хотите найти ему временное жилье, и решаете подкинуть его, то делайте это максимально безопасно для животного, пожалуйста, — обратились сотрудники Центра к екатеринбуржцам.
Ранее в Екатеринбурге 88-летняя пенсионерка несколько дней провела в подъезде с собакой, которую сбила машина.