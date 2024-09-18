Истощенного сфинкса выхаживают в Центре реабилитации животных Екатеринбурга

Однако сидеть он там не стал: выбрался и спрятался. А обнаружили сфинкса случайно спустя два дня. Это время он провел без еды и воды. Ветеринары осмотрели котика и помимо стресса и обезвоживания обнаружили у него заболевания глаз и зубов.