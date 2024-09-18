Кафе в Екатеринбурге выплатит женщине 235 тысяч за упавший зонт на ее автомобиль

Posted 18 сентября, 10:48
Published 18 сентября, 10:48
Modified 18 сентября, 10:50
Updated 18 сентября, 10:50
Уличный зонт с летней веранды кафе обрушился на иномарку. Сумма причиненного ущерба составила 218 500 рублей. Владелице транспорта также пришлось потратить 12 тысяч на услуги специалиста, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Екатеринбурга обратилась с иском в суд с просьбой взыскать с кафе сумму ущерба и расходы на услуги, а также госпошлину в размере более пяти тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил требование.
Напомним, интернет-продавец кофемашины заплатит почти 170 тысяч рублей жительнице Екатеринбурга за другую модель техники, которая была ей доставлена.