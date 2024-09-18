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Posted 18 сентября, 10:48

Published 18 сентября, 10:48

Modified 18 сентября, 10:50

Updated 18 сентября, 10:50

Кафе в Екатеринбурге выплатит женщине 235 тысяч за упавший зонт на ее автомобиль

Кафе в Екатеринбурге выплатит женщине 235 тысяч за упавший зонт на ее автомобиль

18 сентября 2024, 10:48
Фото: 1MI
В Екатеринбурге упавший зонт с летней веранды кафе «Бажов» повредил автомобиль Ford Focus. Инцидент произошел в июле 2022 года.

Уличный зонт с летней веранды кафе обрушился на иномарку. Сумма причиненного ущерба составила 218 500 рублей. Владелице транспорта также пришлось потратить 12 тысяч на услуги специалиста, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Екатеринбурга обратилась с иском в суд с просьбой взыскать с кафе сумму ущерба и расходы на услуги, а также госпошлину в размере более пяти тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил требование.

Напомним, интернет-продавец кофемашины заплатит почти 170 тысяч рублей жительнице Екатеринбурга за другую модель техники, которая была ей доставлена.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Суд#Деньги#Автомобиль#Повреждение#Ущерб#Взыскание#Екатеринбург#Инцидент#Облсуд
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