Как навести идеальный порядок в доме за неделю: пошаговая инструкция на каждый день

Психологи говорят, что чистое и хорошо организованное жизненное пространство помогает снизить уровень стресса и беспокойства. Когда все вещи находятся на своих местах, их легче найти, а значит меньше времени тратится на поиски. Это способствует повышению эффективности и концентрации на текущих задачах. Также регулярная уборка препятствует распространению пыли и аллергенов, что особенно важно для людей с аллергиями и астмой. А еще приятная и аккуратная обстановка улучшает общее впечатление от дома и создает уютную атмосферу.