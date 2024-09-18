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Posted 18 сентября, 07:43

Published 18 сентября, 07:43

Modified 18 сентября, 07:45

Updated 18 сентября, 07:45

Эксперт Жукова рассказала, как навести идеальный порядок в доме за неделю

Как навести идеальный порядок в доме за неделю: пошаговая инструкция на каждый день

18 сентября 2024, 07:43
Фото: 1MI

Эксперт Жукова рассказала, как навести идеальный порядок в доме за неделю

Сюжет
Дом и сад
Идеальный порядок в доме очень влияет на качество жизни и личное самочувствие. Многим эта задача кажется трудновыполнимой. Но все обязательно получится, если поставить перед собой цель и придерживаться определенного плана.

Психологи говорят, что чистое и хорошо организованное жизненное пространство помогает снизить уровень стресса и беспокойства. Когда все вещи находятся на своих местах, их легче найти, а значит меньше времени тратится на поиски. Это способствует повышению эффективности и концентрации на текущих задачах. Также регулярная уборка препятствует распространению пыли и аллергенов, что особенно важно для людей с аллергиями и астмой. А еще приятная и аккуратная обстановка улучшает общее впечатление от дома и создает уютную атмосферу.

Перечислять преимущества чистоты можно до бесконечности. Но как этого добиться? Эксперт по домоводству, ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова предложила пошаговую инструкцию, как привести дом в порядок всего за одну неделю.

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Понедельник

Многие россияне считают первый день недели тяжелым, а потому активно заниматься уборкой не стоит. Марина Жукова предлагает сделать в понедельник «свежий старт» и пройтись по квартире легким вихрем чистоты. На кухне, по ее словам, необходимо вымыть раковину и плиту, протереть пыль со всех поверхностей во всех комнатах, а в конце отсортировать грязное белье и запустить стиральную машинку.

Вторник

В этот день все свое внимание посвящаем кухне. Необходимо обязательно перемыть всю грязную посуду, провести «раскопки» в холодильнике, избавиться от просроченных и испорченных продуктов, а при необходимости протереть агрегат изнутри. Обязательно протираем столешницы и фасады столов, а напоследок моем пол.

Среда

В среду особое внимание следует уделить спальне.

Спальня — наше убежище от дневной суеты, поэтому важно создать в ней атмосферу комфорта и порядка: пылесосим матрас, застилаем кровать, убираем одежду, которую не носим, протираем пыль с тумбочек и зеркала, моем пол, — такой план предлагает Марина Жукова.

Четверг

В четверг в фокусе нашего внимания должна оказаться ванная комната и туалет. Объем задач здесь внушительный: необходимо привести в порядок сантехнику — ванную, туалет и унитаз, далее протираем зеркало и моем пол.

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Если посвящать уборке немного времени каждый день, то разгребать завалы больше не придется никогда. Фото: Изображение Midjourney

Пятница

В пятницу окидываем орлиным взором свое гнездышко и обращаем внимание на проблемные места. Например, можно разложить по местам разбросанные вещи, пропылесосить диваны и кресла, а также вымыть пол в гостиной.

Суббота

Это должен быть день генеральной уборки.

В субботу уделяем время «глобальным» задачам: моем зеркала, чистим ковры и мягкую мебель, моем полы во всех комнатах, — советует эксперт.

Воскресенье

Убираться в последний день недели не стоит. Этот день нужно посвятить заслуженному отдыху от трудов, своей семье и насладиться чистотой, которой, наконец, сверкает ваша квартира.

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