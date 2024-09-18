Posted 18 сентября, 15:49
Published 18 сентября, 15:49
Modified 18 сентября, 15:52
Updated 18 сентября, 15:52
Общественная служба новостей рассказала, как правильно выбрать обои для кухни.
Можно выделить несколько основных видов обоев, которыми можно оклеить кухню:
Бумажные обои обычно стоят меньше, чем виниловые или флизелиновые аналоги. Доступны разные размеры и ширина обоев, что облегчает процесс поклейки в помещениях с разными особенностями. Для бумажных обоев подходят простые и дешёвые составы клея. Бумажные обои легко снимаются, достаточно смочить их водой.
Производители бумажных обоев предлагают разнообразные принты и рисунки, что позволяет выбрать подходящий вариант для любого интерьера. Однако у бумажных обоев есть и недостатки: их не рекомендуется мыть и такие обои в принципе не очень хорошо переносят повышенную влажность и пар.
Срок службы таких обоев составляет более 10 лет даже в активно эксплуатируемых помещениях. В каталоге виниловых обоев представлены покрытия в большом диапазоне стилей. Качественные виниловые обои на бумажной основе не рвутся при оклейке и хорошо растягиваются.
Большинство виниловых обоев устойчивы к влаге и невосприимчивы к ультрафиолетовым лучам. Плотная отделка обеспечивает дополнительную звукоизоляцию помещения. Кроме того, виниловые обои не выгорают на солнце и не выцветают со временем.
Акриловые обои изготавливаются из натуральных материалов, таких как целлюлоза и крахмал, поэтому они безопасны для здоровья человека и окружающей среды. Благодаря пористой структуре акрилового слоя, обои пропускают воздух, что предотвращает образование плесени и грибка на стенах. Акриловые обои не выцветают под воздействием солнечных лучей, что гарантирует сохранение цвета на протяжении всего срока эксплуатации.
Акриловые обои хорошо тянутся, что облегчает процесс поклейки на неровных поверхностях. Обои можно протирать влажной губкой, что упрощает процесс уборки и позволяет удалять загрязнения без использования агрессивных моющих средств.
Флизелиновые обои обладают хорошей воздухопроницаемостью, что предотвращает появление плесени и грибка на стенах. Такие обои не выцветают под воздействием солнечных лучей, сохраняя свой первоначальный цвет на протяжении всего срока службы.
Однако флизелиновые обои обычно дороже других видов обоев. Из-за своей структуры флизелиновые обои могут быть сложными в поклейке, особенно для новичков. Кроме того, такие обои не являются полностью водостойкими, поэтому их не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Текстильные обои придают интерьеру изысканность и элегантность, создавая уютную атмосферу. Большинство текстильных обоев изготовлены из натуральных материалов, таких как лён, хлопок или шёлк, которые безопасны для здоровья человека и окружающей среды. При правильном уходе текстильные обои могут прослужить долгое время, сохраняя свой первоначальный вид.
При этом, текстильные обои требуют регулярного ухода, например, сухой чистки или даже химчистки, что может быть затратным и неудобным, а также ткань может быть уязвима к механическим повреждениям, таким как царапины или затяжки, что может сократить срок службы обоев.
При выборе цвета обоев для кухни следует учитывать ряд нюансов:
1. Для маленьких кухонь выбирайте светлые обои, которые визуально расширят пространство. Тёмные тона подойдут только для просторных кухонь.
2. Если кухня плохо освещена, выбирайте тёплые оттенки: оранжевый, жёлтый, золотистый, бежевый, кремовый. Они создадут тёплую и солнечную атмосферу.
3. Для гармоничного интерьера используйте мягкие и ненавязчивые оттенки тёплой гаммы: абрикосовый, персиковый, лососевый, тыквенный, пшеничный, янтарный, коралловый, шамуа, цвет шампанского и шафрана.
4. Для кухонь, выходящих на юг, можно использовать насыщенные глубокие оттенки синего, которые подарят прохладу. Но чаще выбирают бледно-голубые тона.
5. Зелёный цвет также приятен глазу и душе, так как ассоциируется с природой. Выбирайте тёплые оттенки зелёного для гармонии и душевного равновесия.
6. Белый и серый цвета считаются универсальными и отлично сочетаются с любым стилем. Серый цвет можно комбинировать с другими цветами для создания интересных эффектов.
7. При выборе обоев учитывайте габариты кухни, полагаясь на общее правило: чем меньше комната, тем светлее должны быть стены и мельче рисунок на обоях. В просторных помещениях можно использовать обои насыщенных цветов с крупным рисунком.
8. Если у вас низкие потолки, оклейте стены обоями в вертикальную полоску, которые визуально увеличат высоту комнаты. Для высоких потолков используйте обои с горизонтальными полосами.
Кухонные обои нуждаются в качественном уходе:
1. Проводите влажную уборку кухни хотя бы раз в неделю. Это поможет удалить пыль, грязь и жир с обоев. Используйте мягкую ткань или губку, смоченную в мыльном растворе или специальном чистящем средстве для обоев.
2. Установите вытяжку над плитой, чтобы избежать попадания жира и копоти на обои. Также можно использовать специальные защитные экраны или плёнки.
3. Жирные пятна можно удалить с помощью талька или крахмала. Нанесите порошок на пятно, оставьте на несколько часов, а затем удалите остатки мягкой тканью.
4. Не используйте абразивные средства и щётки. Они могут повредить поверхность обоев и оставить царапины.
5. Не протирайте обои мокрой грубой тряпкой, так как это может привести к отслоению обоев от стены.