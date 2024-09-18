Как правильно выбрать обои для кухни

Однако флизелиновые обои обычно дороже других видов обоев. Из-за своей структуры флизелиновые обои могут быть сложными в поклейке, особенно для новичков. Кроме того, такие обои не являются полностью водостойкими, поэтому их не рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью.