tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 17:18

Published 18 сентября, 17:18

Modified 18 сентября, 17:20

Updated 18 сентября, 17:20

Кросс нации, остывшая горячая вода, отопительный сезон в Тагиле и вакцинация

Кросс нации, остывшая горячая вода, отопительный сезон в Тагиле и вакцинация

18 сентября 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле молодежь и пенсионеры пробегут «Кросс нации». Горячая вода в городе остыла из-за ремонта труб. Отопление в Тагиле дадут 23 сентября. Началась вакцинация детей от гриппа. Продолжается благоустройство проспекта Строителей. Подводим итоги за 18 сентября.

Нижний Тагил присоединился к Всероссийскому забегу «Кросс нации». Забег пройдет в субботу, 21 сентября, в парке имени Бондина и на улице Горошникова. Поучаствовать в мероприятии может любой тагильчанин старше 12 лет, однако предварительно необходимо зарегистрироваться и предоставить медсправку о состоянии здоровья.

Побегут дети, взрослые и пенсионеры: в Нижнем Тагиле пройдет «Кросс нации»
Узнать подробнее

Горячая вода станет теплой на семи улицах Нижнего Тагила. Ограничения введены из-за ремонта теплотрассы. Температура воды вернется к нормативным показателям после окончания работ, однако когда это произойдет, не сообщается.

В Нижнем Тагиле горячая вода стала теплой из-за ремонта труб
Узнать подробнее

В понедельник, 23 сентября, в Нижнем Тагиле начнут теплеть батареи. Сначала отопление включат в социальных объектах — детских садах, школах, больницах. В городе в период подключения будет работать «горячая линия», с помощью которой можно сообщить о неполадках в ЕДДС.

23 сентября стартует отопительный сезон в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле стартовала прививочная кампания — от гриппа начнут вакцинировать воспитанников детских садов, а также малышей, которые не посещают образовательные учреждения. Прививать дошкольников будут вакциной «Ультрикс Квадри».

Вакцинация детей от гриппа стартовала в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле продолжаются работы по благоустройству на проспекте Строителей. Здесь восстанавливают небольшой сквер, который не вошел в число победителей в рамках голосования. Подрядчик восстанавливает спуски, зеленую зону, облицовку.

На проспекте Строителей в Тагиле восстанавливают спуски и зеленую зону
Узнать подробнее
Читайте также:
Расторгнутый контракт, бесхозные шины в Тагиле, ужасные дороги и магнитная буряВ Нижнем Тагиле назвали дату начала отопительного сезонаЭкоитоги недели, похороны, школьный стадион в Тагиле и фестиваль гик-культуры
#Лидия Шиманаева#Общество#Спорт#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Дети#Свердловская область#Здоровье#Благоустройство#Горячая вода#Ремонт#Отопительный сезон#Вакцинация#Сквер#Ремонтные работы#Теплотрасса#Кросс нации#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное