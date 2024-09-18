Кросс нации, остывшая горячая вода, отопительный сезон в Тагиле и вакцинация

Posted 18 сентября, 17:18
Published 18 сентября, 17:18
Modified 18 сентября, 17:20
Updated 18 сентября, 17:20
Нижний Тагил присоединился к Всероссийскому забегу «Кросс нации». Забег пройдет в субботу, 21 сентября, в парке имени Бондина и на улице Горошникова. Поучаствовать в мероприятии может любой тагильчанин старше 12 лет, однако предварительно необходимо зарегистрироваться и предоставить медсправку о состоянии здоровья.
Горячая вода станет теплой на семи улицах Нижнего Тагила. Ограничения введены из-за ремонта теплотрассы. Температура воды вернется к нормативным показателям после окончания работ, однако когда это произойдет, не сообщается.
В понедельник, 23 сентября, в Нижнем Тагиле начнут теплеть батареи. Сначала отопление включат в социальных объектах — детских садах, школах, больницах. В городе в период подключения будет работать «горячая линия», с помощью которой можно сообщить о неполадках в ЕДДС.
В Нижнем Тагиле стартовала прививочная кампания — от гриппа начнут вакцинировать воспитанников детских садов, а также малышей, которые не посещают образовательные учреждения. Прививать дошкольников будут вакциной «Ультрикс Квадри».
В Нижнем Тагиле продолжаются работы по благоустройству на проспекте Строителей. Здесь восстанавливают небольшой сквер, который не вошел в число победителей в рамках голосования. Подрядчик восстанавливает спуски, зеленую зону, облицовку.