Кросс нации, остывшая горячая вода, отопительный сезон в Тагиле и вакцинация

В понедельник, 23 сентября, в Нижнем Тагиле начнут теплеть батареи. Сначала отопление включат в социальных объектах — детских садах, школах, больницах. В городе в период подключения будет работать «горячая линия», с помощью которой можно сообщить о неполадках в ЕДДС.