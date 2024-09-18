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Posted 18 сентября, 13:51

Published 18 сентября, 13:51

Modified 18 сентября, 13:56

Updated 18 сентября, 13:56

Эксперт назвал действенный способ сохранить кусты малины от зимних холодов

Кусты малины не вымерзнут и не погибнут: вот что нужно сделать с ней осенью

18 сентября 2024, 13:51
Фото: 1MI

Эксперт назвал действенный способ сохранить кусты малины от зимних холодов

Сюжет
Дом и сад
Малина нередко вымерзает зимой по время сильных холодов. А происходит это из-за повреждения верхушек, вслед за которыми гибнет и все растение. Чтобы сохранить кусты, попробуйте использовать один интересный лайфхак.

Кусты малины чувствительны к холодным температурам, особенно когда они молодые или растут в незащищенном месте. Однако многие сорта малины достаточно морозостойкие и способны выдерживать низкие температуры — особенно если они находятся под слоем снега, который выступает в роли естественного утеплителя. А вот верхушки растений всегда уязвимы. Чтобы сохранить растение, нужно пригнуть побеги, советует агроном, ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.

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Метода очень прост: кусты просто пригибают к земле и связывают.

Делают это двумя способами: вершину одного куста подвязывают к основанию другого, либо вершину одного куста связывают с вершиной соседнего, — рекомендует Алексей Володихин.

По его словам, делать это необходимо в октябре–ноябре: земля в это время уже немного подмерзшая, однако сильных морозов еще нет. А суть метода в том, что наклоненные к земле кусты оказываются под снегом целиком, вместе с верхушками, и проводят таким образом весь период холодов.

Есть и другие способы, которые помогут сохранить посадки малины будущей зимой. Покройте землю вокруг кустов толстым слоем мульчи — например, соломы или опавших листьев. Это поможет удерживать тепло в почве. Используйте агроволокно или мешковину, чтобы укрыть кусты и защитить их от холодных ветров и резкого падения температуры.

Кусты малины летом дадут хороший урожай, если удастся сохранить их во время зимних холодовКусты малины летом дадут хороший урожай, если удастся сохранить их во время зимних холодов
Кусты малины летом дадут хороший урожай, если удастся сохранить их во время зимних холодов. Фото: 1MI

Ну, а в будущем выбирайте для посадки сорта малины, которые подходят для регионов с холодными зимами. Например, можно посадить сорта «Гусар», «Патриция», «Рубиновое ожерелье», «Таруса», «Кумберленд» и некоторые другие.

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