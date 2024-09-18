Кусты малины не вымерзнут и не погибнут: вот что нужно сделать с ней осенью

Posted 18 сентября, 13:51
Published 18 сентября, 13:51
Modified 18 сентября, 13:56
Updated 18 сентября, 13:56
Кусты малины чувствительны к холодным температурам, особенно когда они молодые или растут в незащищенном месте. Однако многие сорта малины достаточно морозостойкие и способны выдерживать низкие температуры — особенно если они находятся под слоем снега, который выступает в роли естественного утеплителя. А вот верхушки растений всегда уязвимы. Чтобы сохранить растение, нужно пригнуть побеги, советует агроном, ведущий Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексей Володихин.
Метода очень прост: кусты просто пригибают к земле и связывают.
Делают это двумя способами: вершину одного куста подвязывают к основанию другого, либо вершину одного куста связывают с вершиной соседнего, — рекомендует Алексей Володихин.
По его словам, делать это необходимо в октябре–ноябре: земля в это время уже немного подмерзшая, однако сильных морозов еще нет. А суть метода в том, что наклоненные к земле кусты оказываются под снегом целиком, вместе с верхушками, и проводят таким образом весь период холодов.
Есть и другие способы, которые помогут сохранить посадки малины будущей зимой. Покройте землю вокруг кустов толстым слоем мульчи — например, соломы или опавших листьев. Это поможет удерживать тепло в почве. Используйте агроволокно или мешковину, чтобы укрыть кусты и защитить их от холодных ветров и резкого падения температуры.
Ну, а в будущем выбирайте для посадки сорта малины, которые подходят для регионов с холодными зимами. Например, можно посадить сорта «Гусар», «Патриция», «Рубиновое ожерелье», «Таруса», «Кумберленд» и некоторые другие.
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