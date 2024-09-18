Кусты малины не вымерзнут и не погибнут: вот что нужно сделать с ней осенью

По его словам, делать это необходимо в октябре–ноябре: земля в это время уже немного подмерзшая, однако сильных морозов еще нет. А суть метода в том, что наклоненные к земле кусты оказываются под снегом целиком, вместе с верхушками, и проводят таким образом весь период холодов.