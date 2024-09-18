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Posted 18 сентября, 08:19

Published 18 сентября, 08:19

Modified 18 сентября, 08:21

Updated 18 сентября, 08:21

Ложки и вилки будут блестеть и сиять: как начистить столовые приборы до блеска

Ложки и вилки будут блестеть и сиять: как начистить столовые приборы до блеска

18 сентября 2024, 08:19
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Любые столовые приборы, даже серебряные, со временем тускнеют и теряют блеск. Можно, конечно, не обращать на это внимание. Но ведь у идеальной хозяйки все должно сиять. К тому же вернуть первоначальный блеск ножам и вилкам довольно просто.

Столовые приборы могут тускнеть по нескольким причинам. Некоторые металлы, например, серебро и мельхиор, склонны к окислению при воздействии воздуха и влаги. Это приводит к образованию тусклого покрытия на поверхности. Также ложки покрываются налетом из-за минеральных отложений из жесткой воды. Влияет на приборы и использование агрессивных моющих средств. Парадоксально, но больше подвержены воздействию внешних факторов очень дорогие (серебро) и самые дешевые сплавы и покрытия.

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Предотвратить потускнение можно, если регулярно полировать приборы, тщательно их сушить после мытья и хранить в сухом месте. Однако, если они уже потускнели, то может понадобиться «генеральная» чистка. Провести ее можно несколькими способами.

  • С помощью соды, соли и лимонной кислоты. Приготовьте раствор из расчета 2 столовые ложки соды на два литра горячей воды. Порошок необходимо размешивать до полного растворения.
Чтобы усилить свойства чистящего раствора, добавьте в него 2 столовые ложки поваренной соли и 1 столовую ложку лимонной кислоты, — рекомендуют эксперты портала «Белновости».

Опустите столовые приборы в воду примерно на полчаса. Далее ложки, вилки и ножи нужно промыть теплой проточной водой, используя губку. Этот способ помогает освежить изделия из нержавеющей стали, мельхиора и алюминия.

  • С помощью соды и уксуса. Смешайте пасту из соды и небольшого количества воды.
    Нанесите пасту на приборы, особенно на потускневшие участки. Оставьте на 5-10 минут, затем протрите мягкой тряпочкой. Промойте столовые приборы в растворе уксуса (1 часть уксуса на 3 части воды) и тщательно сполосните.
  • С помощью зубной пасты. Нанесите небольшое количество зубной пасты без отбеливающего эффекта на мягкую ткань или губку. Втирайте пасту в поверхность столовых приборов круговыми движениями. Ополосните теплой водой и вытрите насухо.
  • С помощью спирта. Смочите ватный диск или тряпочку в спирте и протрите приборы.
    Такой способ хорошо удаляет жирные пятна и оставляет блеск.

Ранее эксперты рассказали, как справляться с «пылевыми бурями» в вашей квартире.

Источник: belnovosti.by

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