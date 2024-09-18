Ложки и вилки будут блестеть и сиять: как начистить столовые приборы до блеска

Posted 18 сентября, 08:19
Published 18 сентября, 08:19
Modified 18 сентября, 08:21
Updated 18 сентября, 08:21
Столовые приборы могут тускнеть по нескольким причинам. Некоторые металлы, например, серебро и мельхиор, склонны к окислению при воздействии воздуха и влаги. Это приводит к образованию тусклого покрытия на поверхности. Также ложки покрываются налетом из-за минеральных отложений из жесткой воды. Влияет на приборы и использование агрессивных моющих средств. Парадоксально, но больше подвержены воздействию внешних факторов очень дорогие (серебро) и самые дешевые сплавы и покрытия.
Предотвратить потускнение можно, если регулярно полировать приборы, тщательно их сушить после мытья и хранить в сухом месте. Однако, если они уже потускнели, то может понадобиться «генеральная» чистка. Провести ее можно несколькими способами.
Чтобы усилить свойства чистящего раствора, добавьте в него 2 столовые ложки поваренной соли и 1 столовую ложку лимонной кислоты, — рекомендуют эксперты портала «Белновости».
Опустите столовые приборы в воду примерно на полчаса. Далее ложки, вилки и ножи нужно промыть теплой проточной водой, используя губку. Этот способ помогает освежить изделия из нержавеющей стали, мельхиора и алюминия.
Ранее эксперты рассказали, как справляться с «пылевыми бурями» в вашей квартире.
Источник: belnovosti.by