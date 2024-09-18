Ложки и вилки будут блестеть и сиять: как начистить столовые приборы до блеска

Сюжет Дом и сад

Любые столовые приборы, даже серебряные, со временем тускнеют и теряют блеск. Можно, конечно, не обращать на это внимание. Но ведь у идеальной хозяйки все должно сиять. К тому же вернуть первоначальный блеск ножам и вилкам довольно просто.