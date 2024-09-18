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Posted 18 сентября, 11:39

Published 18 сентября, 11:39

Modified 18 сентября, 11:41

Updated 18 сентября, 11:41

Мэра Артемовского задержали по подозрению в коррупции

Мэра Артемовского задержали по подозрению в коррупции

18 сентября 2024, 11:39
Фото: 1MI
Мэра Артемовского Константина Трофимова задержали по подозрению во взяточничестве. Задержание прошло 18 сентября 2024 года.

В должности мэра Трофимов работал с 2020 года. Задержание прошло прямо на рабочем месте. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

Следственные действия сопровождают правоохранители, работающие в управлении экономической безопасности, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Горелых также отметил, что другие подробности данного дела в настоящий момент не сообщаются.

Напомним, в августе 2024 года в Свердловской области на 7,6 лет и на три года были осуждены два полицейских за взятки.

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