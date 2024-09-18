Мэра Артемовского задержали по подозрению в коррупции

Posted 18 сентября, 11:39
Published 18 сентября, 11:39
Modified 18 сентября, 11:41
Updated 18 сентября, 11:41
В должности мэра Трофимов работал с 2020 года. Задержание прошло прямо на рабочем месте. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.
Следственные действия сопровождают правоохранители, работающие в управлении экономической безопасности, рассказал глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Горелых также отметил, что другие подробности данного дела в настоящий момент не сообщаются.
Напомним, в августе 2024 года в Свердловской области на 7,6 лет и на три года были осуждены два полицейских за взятки.