tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 03:49

Published 18 сентября, 03:49

Modified 18 сентября, 03:52

Updated 18 сентября, 03:52

Мужчина в Екатеринбурге прислал школьнику интимное фото

Мужчина в Екатеринбурге прислал школьнику интимное фото

18 сентября 2024, 03:49
Фото: 1MI
37-летний житель Екатеринбурга прислал 11-летнему ребенку из интерната фотографию своего полового органа. Происшествие случилось 1 сентября 2024 года.

Фотография интимного содержания пришла мальчику утром от мужчины, который был ему незнаком. Вскоре полицейским удалось установить его личность, пишет Ура.ру.

В отношении него возбуждено дело. Задержанного заключили под стражу после того, как он дал признательные показания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, 13 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле мигрант приставал к девочкам на улице. Школьницы сумели от него убежать. В полиции организовали проверку.

В Екатеринбурге арестовали мигранта, который приставал к девочкам на остановке
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина рассказала о приставаниях тренера из Екатеринбурга к ее дочери в АнапеСледствие ищет других возможных жертв обвиняемого в убийстве девочки в Нижнем ТагилеМигрант в Екатеринбурге приставал к школьнице на остановке
#Елизавета Зиборова#Дети#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Школьник#ЧП#18+#Екатеринбург#Домогательства#Инцидент
Подпишитесь
Популярное