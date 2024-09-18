Мужчина в Екатеринбурге прислал школьнику интимное фото

Posted 18 сентября, 03:49
Published 18 сентября, 03:49
Modified 18 сентября, 03:52
Updated 18 сентября, 03:52
Фотография интимного содержания пришла мальчику утром от мужчины, который был ему незнаком. Вскоре полицейским удалось установить его личность, пишет Ура.ру.
В отношении него возбуждено дело. Задержанного заключили под стражу после того, как он дал признательные показания. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, 13 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле мигрант приставал к девочкам на улице. Школьницы сумели от него убежать. В полиции организовали проверку.