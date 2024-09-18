На проспекте Строителей в Тагиле восстанавливают спуски и зеленую зону

В Нижнем Тагиле идут работы по ремонту проспекта Строителей. Этот объект не набрал необходимое число голосов в рейтинговом отборе по благоустройству в 2024 году, однако ремонт здесь необходим. Городские власти приняли решение отремонтировать его за свой счет, рассказал в соцсетях мэр Владислав Пинаев.