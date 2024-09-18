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Posted 18 сентября, 16:43

Published 18 сентября, 16:43

Modified 18 сентября, 16:45

Updated 18 сентября, 16:45

Мэр Пинаев: на проспект Строителей в Тагиле продолжается благоустройство

На проспекте Строителей в Тагиле восстанавливают спуски и зеленую зону

18 сентября 2024, 16:43
Фото: Изображение Midjourney

Мэр Пинаев: на проспект Строителей в Тагиле продолжается благоустройство

В рейтинговом голосовании тагильский проспект Строителей не выиграл, однако территория нуждается в неотложном ремонте. Именно поэтому было принято решение восстанавливать его за счет муниципалитета.

В Нижнем Тагиле идут работы по ремонту проспекта Строителей. Этот объект не набрал необходимое число голосов в рейтинговом отборе по благоустройству в 2024 году, однако ремонт здесь необходим. Городские власти приняли решение отремонтировать его за свой счет, рассказал в соцсетях мэр Владислав Пинаев.

Небольшой сквер на проспекте Строителей, давно об этой территории говорили. Были в аварийном состоянии спуски. <…> Работы сегодня ведутся в соответствии с графиками, объем работ достаточно большой, поэтому будем надеяться, что подрядчик успеет все закончить в срок, — рассказал градоначальник.

Рабочие приведут в порядок спуски, восстановят зеленые зоны. Подпорные стенки и парапеты заново облицуют. Отдыхать в обновленном сквере можно будет всей семьей — здесь установят скамейки, проведут освещение, а в центральной зоне установят оригинальную скульптурную композицию.

Также в Нижнем Тагиле идет ремонт на улице Сибирской.

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