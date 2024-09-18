Обнаруженная у школьников Екатеринбурга инфекция смертельно опасна

Posted 18 сентября, 15:37
Published 18 сентября, 15:37
Modified 18 сентября, 15:39
Updated 18 сентября, 15:39
Инфекционисты обследовали заболевших пневмонией школьников Екатеринбурга и обнаружили в анализах микоплазму. Это микроорганизм, который не относятся ни к вирусам, ни к бактериям, ни к грибкам. Он способен вызвать менингоэнцефалит, очень опасную инфекцию, поражающую головной мозг, нервную систему и почки. Об этом со ссылкой на члена-корреспондента РАН, сотрудника Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петра Чумакова пишет Ura.ru.
По словам ученого, шанс заболеть выше у людей со слабой иммунной системой. Микоплазма передается как при контакте с носителем или больным человеком, так и через инфицированную пыль.
Напомним, что с начала учебного года пневмонией заболели ученики из 47 классов пяти школ Академического района Екатеринбурга. Расследование проводят эпидемиологи Роспотребнадзора.