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Posted 18 сентября, 15:37

Published 18 сентября, 15:37

Modified 18 сентября, 15:39

Updated 18 сентября, 15:39

Найденная у екатеринбургских школьников микоплазма смертельно опасна

Обнаруженная у школьников Екатеринбурга инфекция смертельно опасна

18 сентября 2024, 15:37
Фото: 1MI

Найденная у екатеринбургских школьников микоплазма смертельно опасна

У екатеринбургских школьников, забол6евших пневмонией, в анализах выявлена микоплазма, потенциально смертельно опасный патоген.

Инфекционисты обследовали заболевших пневмонией школьников Екатеринбурга и обнаружили в анализах микоплазму. Это микроорганизм, который не относятся ни к вирусам, ни к бактериям, ни к грибкам. Он способен вызвать менингоэнцефалит, очень опасную инфекцию, поражающую головной мозг, нервную систему и почки. Об этом со ссылкой на члена-корреспондента РАН, сотрудника Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петра Чумакова пишет Ura.ru.

По словам ученого, шанс заболеть выше у людей со слабой иммунной системой. Микоплазма передается как при контакте с носителем или больным человеком, так и через инфицированную пыль.

Напомним, что с начала учебного года пневмонией заболели ученики из 47 классов пяти школ Академического района Екатеринбурга. Расследование проводят эпидемиологи Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге закрыли пять школ на карантин из-за пневмонии
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#Лидия Шиманаева#Здоровье#Роспотребнадзор#Заболеваемость#Школы#Инфекция#Пневмония#Здоровье детей#Екатеринбург
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