Опрос: лишь 8% самарцев ставят семейные фото на своем рабочем столе

Posted 18 сентября, 14:25
Published 18 сентября, 14:25
Modified 18 сентября, 14:27
Updated 18 сентября, 14:27
Сейчас фото семьи на рабочем столе практически не увидишь. Изображения дорогих сердцу людей перекочевали в память смартфонов.
Женщины чуть чаще оставляют семейные снимки на своих столах, чем сильная половина человечества, сообщает sovainfo.ru.
Чем выше доход у человека, тем реже можно встретить у него подобного рода фото на рабочем месте. По большей части это объясняется прагматичным подходом. Люди с большой заработной платой иногда считают, что на столе должны быть не личные вещи, а компьютер и документы.
В опросе приняли участие самарские сотрудники офисов, состоящие в браке.