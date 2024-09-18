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Posted 18 сентября, 14:25

Published 18 сентября, 14:25

Modified 18 сентября, 14:27

Updated 18 сентября, 14:27

Опрос: лишь 8% самарцев ставят семейные фото на своем рабочем столе

18 сентября 2024, 14:25
Жители областной столицы стремятся разграничить профессиональную и личную жизнь.

Сейчас фото семьи на рабочем столе практически не увидишь. Изображения дорогих сердцу людей перекочевали в память смартфонов.

Женщины чуть чаще оставляют семейные снимки на своих столах, чем сильная половина человечества, сообщает sovainfo.ru.

Чем выше доход у человека, тем реже можно встретить у него подобного рода фото на рабочем месте. По большей части это объясняется прагматичным подходом. Люди с большой заработной платой иногда считают, что на столе должны быть не личные вещи, а компьютер и документы.

В опросе приняли участие самарские сотрудники офисов, состоящие в браке.

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