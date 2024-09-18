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Posted 18 сентября, 05:28

Published 18 сентября, 05:28

Modified 18 сентября, 05:30

Updated 18 сентября, 05:30

Пенсионер в Североуральске попался на новую схему мошенников и потерял 87 тысяч

Пенсионер в Североуральске попался на новую схему мошенников и потерял 87 тысяч

18 сентября 2024, 05:28
Фото: 1MI
В Североуральске 72-летний местный житель потерял 87 тысяч рублей с карты из-за мошенников.

Со свердловчанином связалась неизвестная и, назвав себя сотрудницей энергосбытовой организации, сообщила, что счетчики якобы нужно сменить на автоматические, по которым они сами будут видеть показания и их не нужно будет передавать, рассказали Накануне.ру в полиции Североуральска.

Также собеседница сказала, что для этого необходимо подать заявление в мобильном приложении. Горожанин установил это приложение и, следуя ее инструкциям, заходил в банковские приложения с включенной демонстрацией экрана. Затем злоумышленница сказала, что она уточнит информацию и перезвонит.

Однако следующего звонка не поступило. Через несколько часов мужчина обратился в банк, где ему дали выписку о списании 87 тысяч рублей со счета. После этого он написал заявление в полицию.

Напомним, по аналогичной схеме злоумышленники обманули жительницу Нижнего Тагила. Она лишилась 140 тысяч рублей.

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