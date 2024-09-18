Пенсионер в Североуральске попался на новую схему мошенников и потерял 87 тысяч

Со свердловчанином связалась неизвестная и, назвав себя сотрудницей энергосбытовой организации, сообщила, что счетчики якобы нужно сменить на автоматические, по которым они сами будут видеть показания и их не нужно будет передавать, рассказали Накануне.ру в полиции Североуральска.