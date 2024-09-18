«Пересаживаемся на автобус»: цены на автомобили в России взлетят на 15%

Единственным производителем автомобилей в России, кто сможет отбить утильсбор, — это отечественные производители. Однако есть один момент: самые популярные версии Lada в Беларуси стоят дешевле почти на 300 тысяч рублей. И это уже сейчас, когда утильсбор еще не подняли.