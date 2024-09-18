«Пересаживаемся на автобус»: цены на автомобили в России взлетят на 15%

Posted 18 сентября, 08:21
Published 18 сентября, 08:21
Modified 18 сентября, 08:23
Updated 18 сентября, 08:23
Напомним, что 13 сентября власти утвердили долгосрочный план по постепенному увеличению утильсбора на автомобили. С 1 октября 2024 года машины с двигателями объемом от 1 до 2 литров подорожают на 255,6 тысяч рублей, а в 2030 рост составит почти миллион рублей — 871 тысячу.
А машины с объемом двигателей от 2 до 3 литров подорожают на 718 тысяч уже с 1 октября 2024 года.
Решение по повышению данного сбора весьма простое: благо России и ее народа.
Чиновники сообщают, что повышенный утильсбор позволит локализовать производство авто в России и снизит инвестиционные риски. Если простыми словами, то: к утилизации автомобилей этот сбор никакого отношения не имеет, он должен подтолкнуть иностранные компании создавать заводы по сборке авто в России.
Однако есть нюанс: чтобы открыть завод по сборке из компонентов, которые только частично производятся в РФ, нужно минимум несколько лет.
Как выяснилось, Китай вовсе не такой хороший партнер, как многие считают. Китайские производители предостерегли своих коллег от инвестиций в Турцию, Индию и Россию из-за политических рисков. Будет ли кто-то не слушать Китай — не совсем понятно.
В итоге получается замкнутый круг: утильсбор повышают для увеличения числа производств, а строить их некому, кроме Китая, который делать это не рискнет.
Единственным производителем автомобилей в России, кто сможет отбить утильсбор, — это отечественные производители. Однако есть один момент: самые популярные версии Lada в Беларуси стоят дешевле почти на 300 тысяч рублей. И это уже сейчас, когда утильсбор еще не подняли.
Такой разбег цен связан с конкуренцией — в Беларуси она есть, а в России нет, значит, можно повышать цены на сколько вздумается.
Эксперты считают, что цены на новые автомобили повысятся на 15%. Произойдет это не сразу, а постепенно, особую роль в этом будет играть курс рубля, если он останется в нормальном состоянии, то рост будет меньше.
Пока что прогнозировать, что будет с рынком б/у авто, достаточно сложно, но эксперты предвидят повышение цен и там.
Напомним, что банкиры зафиксировали резкий подъем автокредитов летом 2024 года. Это все также связано с утильсбором. Россияне спешат купить машину, пока они стоят дешевле.