Первый снег, дожди и заморозки. Каким будет октябрь в Нижнем Тагиле

Также почти весь второй осенний месяц будет пасмурным, солнечный день ожидается только 20 числа. Дневная температура прогнозируется +2… +5 градусов. Во второй половине октября, с 15 числа, температура воздуха ночью будет снижаться до +1 или до нуля градусов и к концу месяца похолодает до нуля градусов, а с 19 октября по ночам ожидаются заморозки до -3… -1 градуса.