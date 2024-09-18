Первый снег, дожди и заморозки. Каким будет октябрь в Нижнем Тагиле

Posted 18 сентября, 06:34
Published 18 сентября, 06:34
Modified 18 сентября, 06:36
Updated 18 сентября, 06:36
В первую неделю октября в городе будет +4… +6 градусов, ночью температура будет +2… +4 градуса. 1, 2 и 5 октября возможны дожди. Порывы ветра будут достигать пяти метров. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Погода».
Также почти весь второй осенний месяц будет пасмурным, солнечный день ожидается только 20 числа. Дневная температура прогнозируется +2… +5 градусов. Во второй половине октября, с 15 числа, температура воздуха ночью будет снижаться до +1 или до нуля градусов и к концу месяца похолодает до нуля градусов, а с 19 октября по ночам ожидаются заморозки до -3… -1 градуса.
Осадки в виде дождей прогнозируются 7, 12, 13, 15, 17, 18 и 29 октября. Первый снег в городе, возможно, выпадет 27 октября. Также снегопад ожидается 30 и 31 октября. Направление ветра на протяжении всего октября ожидается западным и юго-западным.
Напомним, с 16 по 22 сентября 2024 года в Свердловской области заморозки с температурой ниже нуля не прогнозируются. При этом 16 сентября ночью в низинах похолодало до -2 градусов.