Площадку для складирования снега собираются построить в Нижнем Тагиле

«Сухая» снегосвалка предусматривает естественное таяние снега, а затем сброс талых вод в канализацию. После окончания зимы полигон должен быть очищен от мусора, который вывезут на полигон. Летом площадку можно использовать для других целей, например, для стоянки автотранспорта, выяснила редакция TagilCity.ru.