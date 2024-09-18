Площадку для складирования снега собираются построить в Нижнем Тагиле

Posted 18 сентября, 09:46
Published 18 сентября, 09:46
Modified 18 сентября, 09:48
Updated 18 сентября, 09:48
Площадь земельного участка на улице Зеленстроевкой составит ориентировочно 39,8 тысячи квадратных метров, а объем размещаемого снега — 220 тысяч тонн. Проект должен предусмотреть весовой контроль с автоматической фиксацией и передачей данных на пульт управления.
Въезд и выезд автомобили будут осуществлять с улицы Валегин бор через ворота, но которых установят систему дистанционного открывания и видеонаблюдения. Площадку планируют заасфальтировать, оградить и исключить попадание талых вод на рельеф.
«Сухая» снегосвалка предусматривает естественное таяние снега, а затем сброс талых вод в канализацию. После окончания зимы полигон должен быть очищен от мусора, который вывезут на полигон. Летом площадку можно использовать для других целей, например, для стоянки автотранспорта, выяснила редакция TagilCity.ru.
Период проектирования запланирован до 14 октября 2025 года. Он поделен на два этапа, включающие в себя выполнение изысканий и разработку проектной документации.
Напомним, что зимой в Нижнем Тагиле во время снегопадов дорожники убирают снег в круглосуточном режиме.