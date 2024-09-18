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Posted 18 сентября, 10:51

Published 18 сентября, 10:51

Modified 18 сентября, 10:53

Updated 18 сентября, 10:53

В Нижнем Тагиле определена программа Всероссийского забега «Кросс нации»

Побегут дети, взрослые и пенсионеры: в Нижнем Тагиле пройдет «Кросс нации»

18 сентября 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле определена программа Всероссийского забега «Кросс нации»

21 сентября 2024 года, в субботу, в Нижнем Тагиле пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». Соревнования состоятся в парке Бондина, а также на улице Горошникова.

Начало мероприятия запланировано на 10.30 у сцены в парке. Затем, в 11.00, пройдет забег руководителей различных предприятий и организаций Нижнего Тагила. Они должны преодолеть дистанцию в 800 метров, при этом время учитываться не будет.

Столько же и на таких же условиях необходимо пробежать участникам номинации «Здоровая семья — здоровая страна» (папа, мама и ребенок старше 12 лет). А в номинации «Вместе весело бежать!» — тысячу метров без учета времени.

Программа поделена на несколько блоков. Так, в спортивном забеге могут принять участие все желающие от 12 лет и старше. Им предстоит пробежать дистанции в 1 километр и 3 километра: от администрации Ленинского района до фитнес-клуба на улице Горошникова, 9, выяснила редакция TagilCity.ru.

Обратите внимание, что необходима предварительная регистрация, с собой нужно иметь медицинские справки с печатями. Победители во всех группах получат награды от администрации Нижнего Тагила. Кроме того, подарки обещают партнеры мероприятия. Награждение состоится в 13.00. До этого на сцене будет проведена лотерея.

Напомним, что в день проведения «Кросса нации» в Нижнем Тагиле перекроют для движения транспорта центр города.

«Кросс нации»: В Нижнем Тагиле состоится Всероссийский день бега
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