Побегут дети, взрослые и пенсионеры: в Нижнем Тагиле пройдет «Кросс нации»

Posted 18 сентября, 10:51
Published 18 сентября, 10:51
Modified 18 сентября, 10:53
Updated 18 сентября, 10:53
Начало мероприятия запланировано на 10.30 у сцены в парке. Затем, в 11.00, пройдет забег руководителей различных предприятий и организаций Нижнего Тагила. Они должны преодолеть дистанцию в 800 метров, при этом время учитываться не будет.
Столько же и на таких же условиях необходимо пробежать участникам номинации «Здоровая семья — здоровая страна» (папа, мама и ребенок старше 12 лет). А в номинации «Вместе весело бежать!» — тысячу метров без учета времени.
Программа поделена на несколько блоков. Так, в спортивном забеге могут принять участие все желающие от 12 лет и старше. Им предстоит пробежать дистанции в 1 километр и 3 километра: от администрации Ленинского района до фитнес-клуба на улице Горошникова, 9, выяснила редакция TagilCity.ru.
Обратите внимание, что необходима предварительная регистрация, с собой нужно иметь медицинские справки с печатями. Победители во всех группах получат награды от администрации Нижнего Тагила. Кроме того, подарки обещают партнеры мероприятия. Награждение состоится в 13.00. До этого на сцене будет проведена лотерея.
Напомним, что в день проведения «Кросса нации» в Нижнем Тагиле перекроют для движения транспорта центр города.