Побегут дети, взрослые и пенсионеры: в Нижнем Тагиле пройдет «Кросс нации»

Обратите внимание, что необходима предварительная регистрация, с собой нужно иметь медицинские справки с печатями. Победители во всех группах получат награды от администрации Нижнего Тагила. Кроме того, подарки обещают партнеры мероприятия. Награждение состоится в 13.00. До этого на сцене будет проведена лотерея.