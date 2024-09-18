tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 14:08

Published 18 сентября, 14:08

Modified 18 сентября, 14:10

Updated 18 сентября, 14:10

Под Екатеринбургом подростки на питбайке влетели в иномарку

Под Екатеринбургом подростки на питбайке влетели в иномарку

18 сентября 2024, 14:08
Фото: Изображение Midjourney
Под Екатеринбургом в Верхнем Дуброво два подростка 15 и 16 лет на питбайке влетели в иномарку. Одного из мотоциклистов доставили в реанимацию.

Юные гонщики хотели обогнать иномарку, но та резко повернула налево, что и привело к столкновению. У машины отломился бампер, а питбайк отбросило на забор, от чего тот сломался, пишет Е1.

На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой.

Напомним, что за прошедшее лето в Свердловской области случилось 60 ДТП с участием питбайков. Инспектора ГИБДД предупреждают: водить такие мотоциклы без прав нельзя.

Водитель питбайка попал в ДТП из-за большой скорости в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге молодой человек пытался уехать от сотрудников ГАИ и чуть не умерВ Нижнем Тагиле мотоцикл и автомобиль не поделили дорогуЕкатеринбургский суд взыскал более полумиллиона рублей с любителя экстремальной езды
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Школьники#ГАИ#Подростки#Мотоциклисты#Мотоцикл#Травмы#Инспектор ГИБДД#Питбайк#Екатеринбург#Авария#Байк
Подпишитесь
Популярное