Под Екатеринбургом подростки на питбайке влетели в иномарку

Posted 18 сентября, 14:08
Published 18 сентября, 14:08
Modified 18 сентября, 14:10
Updated 18 сентября, 14:10
Юные гонщики хотели обогнать иномарку, но та резко повернула налево, что и привело к столкновению. У машины отломился бампер, а питбайк отбросило на забор, от чего тот сломался, пишет Е1.
На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой.
Напомним, что за прошедшее лето в Свердловской области случилось 60 ДТП с участием питбайков. Инспектора ГИБДД предупреждают: водить такие мотоциклы без прав нельзя.