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Posted 18 сентября, 06:42

Published 18 сентября, 06:42

Modified 18 сентября, 06:44

Updated 18 сентября, 06:44

Под Екатеринбургом силовики накрыли нарколабораторию

Под Екатеринбургом силовики накрыли нарколабораторию

18 сентября 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney
Под Екатеринбургом в деревне Марамзина силовики накрыли нарколабораторию. Теперь двум мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.

Силовики нагрянули в деревню под Екатеринбургом — Марамзино и нашли там нарколабораторию. Полицейским удалось изъять 11 кг наркотиков. Теперь двум мужчинам грозит по 18 и 16 лет на каждого, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Примечательно, обвиняемые сообщают, что оборудовали лабораторию и производили наркотики сугубо для себя, однако зачем им так много запрещенных веществ для личного пользования — остается загадкой.

Напомним, что в Нижнем Тагиле задержали семейный дуэт — отец и сын занимались наркоторговлей.

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