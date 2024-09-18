Под Екатеринбургом силовики накрыли нарколабораторию

Силовики нагрянули в деревню под Екатеринбургом — Марамзино и нашли там нарколабораторию. Полицейским удалось изъять 11 кг наркотиков. Теперь двум мужчинам грозит по 18 и 16 лет на каждого, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.