Под Екатеринбургом силовики накрыли нарколабораторию

Posted 18 сентября, 06:42
Published 18 сентября, 06:42
Modified 18 сентября, 06:44
Updated 18 сентября, 06:44
Силовики нагрянули в деревню под Екатеринбургом — Марамзино и нашли там нарколабораторию. Полицейским удалось изъять 11 кг наркотиков. Теперь двум мужчинам грозит по 18 и 16 лет на каждого, сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда.
Примечательно, обвиняемые сообщают, что оборудовали лабораторию и производили наркотики сугубо для себя, однако зачем им так много запрещенных веществ для личного пользования — остается загадкой.
Напомним, что в Нижнем Тагиле задержали семейный дуэт — отец и сын занимались наркоторговлей.