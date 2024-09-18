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Posted 18 сентября, 13:51

Published 18 сентября, 13:51

Modified 18 сентября, 13:53

Updated 18 сентября, 13:53

Под Верхней Пышмой на 30 суток арестовали подростка за избиение девочки

Под Верхней Пышмой на 30 суток арестовали подростка за избиение девочки

18 сентября 2024, 13:51
Фото: 1MI
Под Верхней Пышмой подростка, подозреваемого в жестоком избиении 12-летней девочки в селе Мостовское, отправили на месяц под домашний арест.

Верхнепышминский суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для несовершеннолетнего молодого человека, обвиняемого в покушении на убийство малолетней девочки. Срок ареста составляет 29 суток.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщили в региональном СКР.

Напомним под Верхней Пышмой 12-летнюю девочку жестоко избили и бросили в поле с травмой головы. В преступлении подозревается ее односельчанин и друг. На него завели уголовное дело.

В Верхней Пышме завели уголовное дело на избившего девочку подростка
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Арест#ЧП#Екатеринбург#Подросток#Инцидент
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