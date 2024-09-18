Под Верхней Пышмой на 30 суток арестовали подростка за избиение девочки

Posted 18 сентября, 13:51
Published 18 сентября, 13:51
Modified 18 сентября, 13:53
Updated 18 сентября, 13:53
Верхнепышминский суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для несовершеннолетнего молодого человека, обвиняемого в покушении на убийство малолетней девочки. Срок ареста составляет 29 суток.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщили в региональном СКР.
Напомним под Верхней Пышмой 12-летнюю девочку жестоко избили и бросили в поле с травмой головы. В преступлении подозревается ее односельчанин и друг. На него завели уголовное дело.