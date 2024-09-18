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Posted 18 сентября, 06:57

Published 18 сентября, 06:57

Modified 18 сентября, 08:01

Updated 18 сентября, 08:01

Полиция перекрыла центральные улицы Тагила для антитеррористических учений

Полицейские в касках и с автоматами: как проходят учения в центре Нижнего Тагила

18 сентября 2024, 06:57
Фото: tagilcity.ru

Полиция перекрыла центральные улицы Тагила для антитеррористических учений

В Нижнем Тагиле перекрыли улицы в центре города. Оградительная лента, полицейские с автоматами, в касках и бронежилетах не пропускают машины и горожан.

Местные жители сообщают о значительном присутствии полиции, спасательных бригад и пожарных на улицах Карала Маркса, Пархоменко и Вязовская. В ходе оперативных мероприятий задействованы различные ведомства, включая сотрудников ФСБ.

Учебные мероприятия по обеспечению безопасности продолжаются. Район оцеплен лентами, и жителям рекомендуют воздержаться от пересечения оцепления без необходимости.

В школе №32 в связи с учениями отменили занятия у начальных классов. Всех учащихся отправили на экскурсии вместо уроков рассказала одна из родительниц ученика школы.

Полицейские машины патрулировали район с включенными проблесковыми маячками и специальными сигналами, усиливая меры безопасности. Район находился под строгим контролем, сообщают очевидцы редакции TagilCity.ru.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле состоятся тактико-специальные учения оперштаба Свердловской области. Мероприятие пройдет 18 и 19 сентября 2024 года.

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