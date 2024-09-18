Полицейские в касках и с автоматами: как проходят учения в центре Нижнего Тагила

Posted 18 сентября, 06:57
Published 18 сентября, 06:57
Modified 18 сентября, 08:01
Updated 18 сентября, 08:01
Местные жители сообщают о значительном присутствии полиции, спасательных бригад и пожарных на улицах Карала Маркса, Пархоменко и Вязовская. В ходе оперативных мероприятий задействованы различные ведомства, включая сотрудников ФСБ.
Учебные мероприятия по обеспечению безопасности продолжаются. Район оцеплен лентами, и жителям рекомендуют воздержаться от пересечения оцепления без необходимости.
В школе №32 в связи с учениями отменили занятия у начальных классов. Всех учащихся отправили на экскурсии вместо уроков рассказала одна из родительниц ученика школы.
Полицейские машины патрулировали район с включенными проблесковыми маячками и специальными сигналами, усиливая меры безопасности. Район находился под строгим контролем, сообщают очевидцы редакции TagilCity.ru.
Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле состоятся тактико-специальные учения оперштаба Свердловской области. Мероприятие пройдет 18 и 19 сентября 2024 года.