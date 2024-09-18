РЭО: Крупные российские компании стали партнерами РЭФ-2024

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин поделился информацией о сотрудничестве с Российским экологическим оператором в рамках Российского экологического форума. Он отметил, что Сбербанк активно поддерживает этот форум с самого начала и стремится к долгосрочному партнерству как с РЭО, так и с другими участниками отрасли, поскольку их общая задача заключается в максимизации использования вторичных ресурсов и переходе к экономике замкнутого цикла, которая является важной частью нового национального проекта «Экологическое благополучие».