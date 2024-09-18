РЭО: Крупные российские компании стали партнерами РЭФ-2024

Posted 18 сентября, 13:19
Published 18 сентября, 13:19
Modified 18 сентября, 13:19
Updated 18 сентября, 13:19
По словам Буцаева, РЭФ стал значимой платформой для диалога между представителями различных сфер, включая государственные структуры, общественные организации и бизнес, где обсуждаются вопросы обращения с отходами. В этом году основными партнерами форума выступают Сбер, группа «ЭкоЛайн», ЭКОМАШГРУПП, «Сибстекло» и РЖД. В РЭО гордятся тем, что сотрудничают с такими крупными игроками, и выражают удовлетворение их активным участием в вопросах охраны окружающей среды и продвижения концепции экономики замкнутого цикла в России, пишет 56orb.ru.
В рамках Российского экологического форума также будут организованы отраслевые сессии, подготовленные партнерами.
Александр Пугин, генеральный директор ЭКОМАШГРУПП, подчеркнул, что РЭФ служит эффективной площадкой для обсуждения, где выстраиваются эффективные дискуссии между представителями государственных структур и бизнеса в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Его компания рада участвовать в таком значимом событии, формирующем тенденции, которые будут актуальными на протяжении многих десятилетий.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин поделился информацией о сотрудничестве с Российским экологическим оператором в рамках Российского экологического форума. Он отметил, что Сбербанк активно поддерживает этот форум с самого начала и стремится к долгосрочному партнерству как с РЭО, так и с другими участниками отрасли, поскольку их общая задача заключается в максимизации использования вторичных ресурсов и переходе к экономике замкнутого цикла, которая является важной частью нового национального проекта «Экологическое благополучие».
Президент «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран также подчеркнул, что взаимодействие делового и экспертного сообществ с РЭО происходит в конструктивном ключе. Он добавил, что корпоративный сектор готов поддерживать инициативы, направленные на формирование устойчивых механизмов для включения в хозяйственный оборот и экологизации промышленности ТКО.
В текущем году РЭФ будет проходить 7 — 9 октября. Мероприятие включает молодежный день и деловую программу. Организаторами форума выступают РЭО, Правительство России и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.