Роспотребнадзор расследует случаи заболевания пневмонией свердловских школьников

Posted 18 сентября, 10:13
Published 18 сентября, 10:13
Modified 18 сентября, 10:15
Updated 18 сентября, 10:15
Специалисты регионального Роспотребнадзора активно занимаются контролем ситуации с внебольничной пневмонией среди школьников Екатеринбурга, проводят эпидемиологическое расследование.
Предварительно установлено, что источником инфекции стали учащиеся, которые занесли её в образовательные учреждения. Возбудителем заболеваний в школах №16, 23, 19 и 181 стала микоплазма. В настоящее время пробы от заболевших учеников школы №79 находятся на анализе.
Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции Роспотребнадзор принял ряд оперативных мер. Были разобщены контактные дети, проведено их обследование, а также даны предписания школам о соблюдении дезинфекции помещений.
Ряд школ перешел на дистанционный формат, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Ранее в Екатеринбурге закрыли 5 образовательных учреждений на карантин из-за пневмонии.