Роспотребнадзор расследует случаи заболевания пневмонией свердловских школьников

Предварительно установлено, что источником инфекции стали учащиеся, которые занесли её в образовательные учреждения. Возбудителем заболеваний в школах №16, 23, 19 и 181 стала микоплазма. В настоящее время пробы от заболевших учеников школы №79 находятся на анализе.