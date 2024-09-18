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Posted 18 сентября, 10:13

Published 18 сентября, 10:13

Modified 18 сентября, 10:15

Updated 18 сентября, 10:15

Роспотребнадзор расследует случаи заболевания пневмонией свердловских школьников

Роспотребнадзор расследует случаи заболевания пневмонией свердловских школьников

18 сентября 2024, 10:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге Роспотребнадзор проводит мероприятия по недопущению распространения пневмонии.

Специалисты регионального Роспотребнадзора активно занимаются контролем ситуации с внебольничной пневмонией среди школьников Екатеринбурга, проводят эпидемиологическое расследование.

Предварительно установлено, что источником инфекции стали учащиеся, которые занесли её в образовательные учреждения. Возбудителем заболеваний в школах №16, 23, 19 и 181 стала микоплазма. В настоящее время пробы от заболевших учеников школы №79 находятся на анализе.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции Роспотребнадзор принял ряд оперативных мер. Были разобщены контактные дети, проведено их обследование, а также даны предписания школам о соблюдении дезинфекции помещений.

Ряд школ перешел на дистанционный формат, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Ранее в Екатеринбурге закрыли 5 образовательных учреждений на карантин из-за пневмонии.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Школьники#Школа#Пневмония#Екатеринбург
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