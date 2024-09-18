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Posted 18 сентября, 04:55

Published 18 сентября, 04:55

Modified 18 сентября, 04:57

Updated 18 сентября, 04:57

Рыбак в Екатеринбурге выловил в пруду карпа весом более 15 кг и отпустил его

Рыбак в Екатеринбурге выловил в пруду карпа весом более 15 кг и отпустил его

18 сентября 2024, 04:55
Фото: Ура.ру
Житель Екатеринбурга выловил в Соколовском пруду Режевского района карпа, который весил более 15 килограммов.

По словам екатеринбуржца, он всегда отпускает пойманных рыб и занимается этим уже на протяжении 20 лет. Это занятие называется карпфишингом, пишет Ура.ру.

Недавно мужчина выловил в водоеме огромного карпа, у которого были раны. Горожанин обработал их и через некоторое время отпустил рыбу обратно.

Напомним, в августе 2024 года в Свердловской области рыбаки поймали более 20 щук весом до килограмма в реке Исеть.

Огромных судаков наловили свердловчане в Исети
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