Рыбак в Екатеринбурге выловил в пруду карпа весом более 15 кг и отпустил его

Posted 18 сентября, 04:55
Published 18 сентября, 04:55
Modified 18 сентября, 04:57
Updated 18 сентября, 04:57
По словам екатеринбуржца, он всегда отпускает пойманных рыб и занимается этим уже на протяжении 20 лет. Это занятие называется карпфишингом, пишет Ура.ру.
Недавно мужчина выловил в водоеме огромного карпа, у которого были раны. Горожанин обработал их и через некоторое время отпустил рыбу обратно.
Напомним, в августе 2024 года в Свердловской области рыбаки поймали более 20 щук весом до килограмма в реке Исеть.