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Posted 18 сентября, 12:57

Published 18 сентября, 12:57

Modified 18 сентября, 12:59

Updated 18 сентября, 12:59

Шиворот-навыворот: нужно ли выворачивать вещи наизнанку перед стиркой

Шиворот-навыворот: нужно ли выворачивать вещи наизнанку перед стиркой

18 сентября 2024, 12:57
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Некоторые хозяйки всегда выворачивают вещи наизнанку перед стиркой. Другие уверены, что это ерунда, и стирают все, от постельного белья до парадных белых рубашек, на лицевую сторону. Так миф ли это или выворачивание действительно имеет смысл?

Основная причина, по которой эксперты в области стирки рекомендуют выворачивать вещи наизнанку, это грязь. Дело в том, что сторона, которая прилегает к телу, обычно пачкается больше: на ткани при соприкосновении с кожей остаются следы от пота, жира, грязные полосы в районе воротничка и рукавов.

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Это помогает предотвратить появление неприятного запаха, так как внутренние части одежды чаще всего подвергаются воздействию пота и других биологических жидкостей, — также отмечает эксперт портала Novochag.ru.

Есть и другие преимущества:

  • Сохранение цвета и рисунка. При стирке вещи часто трутся друг о друга и о барабан стиральной машины. Это трение может вызвать преждевременное выцветание ткани или повреждение рисунка. Если вывернуть одежду, изнаночная сторона будет испытывать основное воздействие.
  • Защита ткани. Некоторые ткани и отделка (например, стразы, вышивка или аппликации) могут повреждаться при стирке. Выворачивание помогает уменьшить риск зацепок и механических повреждений.
  • Меньше катышков. Трение в стиральной машине также способствует образованию катышков на поверхности тканей. Выворачивание одежды вовнутрь помогает минимизировать этот эффект.
  • Предотвращение растягивания. Особенно это актуально для вязаных изделий, которые могут деформироваться при стирке. Стирая наизнанку, можно снизить риски.
Постельное белье выворачивать при стирке нежелательноПостельное белье выворачивать при стирке нежелательно
Постельное белье выворачивать при стирке нежелательно. Фото: 1MI

Минусов намного меньше. Один из них — лишнее время, которое приходится тратить хозяйке при подготовке вещей перед загрузкой в машину. Также есть риск, что не отстираются пятна, которые находятся на лицевой стороне одежды. А еще есть мнение, что стирать наизнанку нельзя деликатные ткани — шерсть и натуральный шелк.

Кроме того, не стоит выворачивать перед стиркой носки, так как основная грязь концентрируется на пятках снаружи, и постельное белье, которое соприкасается с кожей человека именно лицевой стороной.

Ранее эксперты рассказали, как избавиться от кошачьей шерсти в доме.

Источник: novochag.ru

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