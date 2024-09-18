Шиворот-навыворот: нужно ли выворачивать вещи наизнанку перед стиркой

Минусов намного меньше. Один из них — лишнее время, которое приходится тратить хозяйке при подготовке вещей перед загрузкой в машину. Также есть риск, что не отстираются пятна, которые находятся на лицевой стороне одежды. А еще есть мнение, что стирать наизнанку нельзя деликатные ткани — шерсть и натуральный шелк.