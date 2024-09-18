Шиворот-навыворот: нужно ли выворачивать вещи наизнанку перед стиркой

Posted 18 сентября, 12:57
Published 18 сентября, 12:57
Modified 18 сентября, 12:59
Updated 18 сентября, 12:59
Основная причина, по которой эксперты в области стирки рекомендуют выворачивать вещи наизнанку, это грязь. Дело в том, что сторона, которая прилегает к телу, обычно пачкается больше: на ткани при соприкосновении с кожей остаются следы от пота, жира, грязные полосы в районе воротничка и рукавов.
Это помогает предотвратить появление неприятного запаха, так как внутренние части одежды чаще всего подвергаются воздействию пота и других биологических жидкостей, — также отмечает эксперт портала Novochag.ru.
Есть и другие преимущества:
Минусов намного меньше. Один из них — лишнее время, которое приходится тратить хозяйке при подготовке вещей перед загрузкой в машину. Также есть риск, что не отстираются пятна, которые находятся на лицевой стороне одежды. А еще есть мнение, что стирать наизнанку нельзя деликатные ткани — шерсть и натуральный шелк.
Кроме того, не стоит выворачивать перед стиркой носки, так как основная грязь концентрируется на пятках снаружи, и постельное белье, которое соприкасается с кожей человека именно лицевой стороной.
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Источник: novochag.ru