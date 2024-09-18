Суд обязал жителя Ирбита выплатить дочери более миллиона долга по алиментам

У мужчины образовался долг по алиментам с сентября 2013 по январь 2024 года. Прокуратура, проведя проверку, отправила в суд иск, потребовав взыскать со свердловчанина вышеуказанную сумму и неустойку более двух миллионов, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.