Суд обязал жителя Ирбита выплатить дочери более миллиона долга по алиментам

Posted 18 сентября, 10:14
Published 18 сентября, 10:14
Modified 18 сентября, 10:16
Updated 18 сентября, 10:16
У мужчины образовался долг по алиментам с сентября 2013 по январь 2024 года. Прокуратура, проведя проверку, отправила в суд иск, потребовав взыскать со свердловчанина вышеуказанную сумму и неустойку более двух миллионов, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд, рассмотрев обращение ведомства, полностью удовлетворил данное требование.
Напомним, супружеской паре в Екатеринбурге грозит уголовная ответственность за неуплату алиментов своим детям, которые находятся в детдоме.