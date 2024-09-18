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Posted 18 сентября, 10:14

Published 18 сентября, 10:14

Modified 18 сентября, 10:16

Updated 18 сентября, 10:16

Суд обязал жителя Ирбита выплатить дочери более миллиона долга по алиментам

Суд обязал жителя Ирбита выплатить дочери более миллиона долга по алиментам

18 сентября 2024, 10:14
Фото: 1MI
Житель Ирбита выплатит своей дочери долг по алиментам, который составил более миллиона рублей.

У мужчины образовался долг по алиментам с сентября 2013 по январь 2024 года. Прокуратура, проведя проверку, отправила в суд иск, потребовав взыскать со свердловчанина вышеуказанную сумму и неустойку более двух миллионов, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд, рассмотрев обращение ведомства, полностью удовлетворил данное требование.

Напомним, супружеской паре в Екатеринбурге грозит уголовная ответственность за неуплату алиментов своим детям, которые находятся в детдоме.

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