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Posted 18 сентября, 08:23

Published 18 сентября, 08:23

Modified 18 сентября, 08:25

Updated 18 сентября, 08:25

В Екатеринбурге на Уралмаше мужчина погиб от взрыва гранаты

В Екатеринбурге на Уралмаше взорвавшаяся граната унесла жизнь человека

18 сентября 2024, 08:23
Фото: 1MI

В Екатеринбурге на Уралмаше мужчина погиб от взрыва гранаты

В Екатеринбурге взорвавшаяся граната унесла жизнь человека. ЧП произошло на Уралмаше.

17 сентября на территории «СНТ-25», расположенном на Уралмаше, прогремел взрыв. На место выехали силовики и специалисты «Урал-Вымпел».

Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на осведомленный источник, на месте происшествия нашли, предположительно, осколки гранаты Ф-1 и скобу.

На месте ЧП других опасных взрывчатых веществ нет.

Полиции предстоит выяснить, откуда на участке погибшего взялась граната.

Ранее в столице Урала случился хлопок из-за устройства с таймером.

Хлопок произошел на подстанции в Екатеринбурге
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