В Екатеринбурге на Уралмаше взорвавшаяся граната унесла жизнь человека

Posted 18 сентября, 08:23
Published 18 сентября, 08:23
Modified 18 сентября, 08:25
Updated 18 сентября, 08:25
17 сентября на территории «СНТ-25», расположенном на Уралмаше, прогремел взрыв. На место выехали силовики и специалисты «Урал-Вымпел».
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на осведомленный источник, на месте происшествия нашли, предположительно, осколки гранаты Ф-1 и скобу.
На месте ЧП других опасных взрывчатых веществ нет.
Полиции предстоит выяснить, откуда на участке погибшего взялась граната.
Ранее в столице Урала случился хлопок из-за устройства с таймером.