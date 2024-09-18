В Екатеринбурге подняли зарплаты школьным охранникам из ЧОПов

Posted 18 сентября, 12:46
Published 18 сентября, 12:46
Modified 18 сентября, 12:48
Updated 18 сентября, 12:48
Теперь вместо 97 рублей в час сотрудники ЧОПа в школах Екатеринбурга будут получать 218 рублей в час. Такое повышение связано с коммерческих предложений, конкуренции и анализа стоимости услуг по охране в других городах Свердловской области, пишет ЕАН.
Глава департамента образования Инна Гумбатова отметила, что это очень высокая цена для города, однако она необходима для обеспечения безопасности.
Напомним, что в одной из школ Челябинска школьник напал на одноклассников и учителя. Школа была оборудована всеми системами охраны и защиты, однако это не помогло предотвратить инцидент.