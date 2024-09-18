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Posted 18 сентября, 12:46

Published 18 сентября, 12:46

Modified 18 сентября, 12:48

Updated 18 сентября, 12:48

В Екатеринбурге подняли зарплаты школьным охранникам из ЧОПов

В Екатеринбурге подняли зарплаты школьным охранникам из ЧОПов

18 сентября 2024, 12:46
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в два раза подняли зарплаты школьным охранникам из частных охранных предприятий.

Теперь вместо 97 рублей в час сотрудники ЧОПа в школах Екатеринбурга будут получать 218 рублей в час. Такое повышение связано с коммерческих предложений, конкуренции и анализа стоимости услуг по охране в других городах Свердловской области, пишет ЕАН.

Глава департамента образования Инна Гумбатова отметила, что это очень высокая цена для города, однако она необходима для обеспечения безопасности.

Напомним, что в одной из школ Челябинска школьник напал на одноклассников и учителя. Школа была оборудована всеми системами охраны и защиты, однако это не помогло предотвратить инцидент.

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