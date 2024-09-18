В Екатеринбурге студентам удалось добиться дополнительных автобусов от Новокольцово

Posted 18 сентября, 14:36
Published 18 сентября, 14:36
Modified 18 сентября, 14:38
Updated 18 сентября, 14:38
Мэр Екатеринбурга в прямой линии на Е1 рассказал, что до 30 сентября на маршрут №56 выделят четыре дополнительных автобуса. Это позволит студентам добираться на учебу более комфортно.
Напомним, что ситуация с транспортом накалилась после начала учебного года. От давке в автобусе страдали не только студенты, но и местные жители. Прокуратура обещала разобраться в проблеме, однако мэрия решила ее быстрее.
В 2024 году в «Гортрансе» наблюдаются огромные нехватки кадров. Губернатор Евгений Куйвашев несколько раз поручал повысить зарплату водителям и кондукторам.