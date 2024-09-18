tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 14:36

Published 18 сентября, 14:36

Modified 18 сентября, 14:38

Updated 18 сентября, 14:38

В Екатеринбурге студентам удалось добиться дополнительных автобусов от Новокольцово

В Екатеринбурге студентам удалось добиться дополнительных автобусов от Новокольцово

18 сентября 2024, 14:36
Фото: Изображение Midjourney
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал студентам, живущим в Новокольцово, дополнительные автобусы до города.

Мэр Екатеринбурга в прямой линии на Е1 рассказал, что до 30 сентября на маршрут №56 выделят четыре дополнительных автобуса. Это позволит студентам добираться на учебу более комфортно.

Напомним, что ситуация с транспортом накалилась после начала учебного года. От давке в автобусе страдали не только студенты, но и местные жители. Прокуратура обещала разобраться в проблеме, однако мэрия решила ее быстрее.

В 2024 году в «Гортрансе» наблюдаются огромные нехватки кадров. Губернатор Евгений Куйвашев несколько раз поручал повысить зарплату водителям и кондукторам.

В Екатеринбурге водитель возил пассажиров в дымящемся автобусе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге автобус не смог проехать по отремонтированной дорогеВ Екатеринбурге иномарка влетела в маршруткуВ Екатеринбурге кондуктор рассказала о готовящемся бунте
#Вадим Бредников#Общество#Транспорт#Свердловская область#Автобус#Мэр#Студенты#Общежитие#Алексей Орлов#Общественный транспорт#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург
Подпишитесь
Популярное