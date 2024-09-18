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Posted 18 сентября, 12:30

Published 18 сентября, 12:30

Modified 18 сентября, 12:32

Updated 18 сентября, 12:32

В Екатеринбурге учителям начали доплачивать за работу с детьми мигрантов

В Екатеринбурге учителям начали доплачивать за работу с детьми мигрантов

18 сентября 2024, 12:30
Фото: 1MI
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге ввели выплаты учителям, в чьих классах много детей мигрантов, об этом рассказал мэр города.

Алексей Орлов, глава Екатеринбурга, рассказал Е1, что в школах города ввели надбавки для учителей, в чьих классах много учеников-мигрантов. О точном размере выплаты не сообщается.

Градоначальник также отметил, что обучение детей мигрантов — это хороший способ привить российскую культуру не только школьникам, но и их родителям. По средним данным, в Екатеринбурге обучается около 6 тысяч таких детей.

Основной проблемой является сезонность жизни мигрантов в Екатеринбурге, с октября по апрель, что не позволяет детям полностью усвоить образовательную программу.

Напомним, что идея такой меры поддержки появилась в июле 2024 года. Ее предложил мэр Екатеринбурга. Это связано с трудностями в преподавании детям, которые плохо знают русский язык.

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#Вадим Бредников#Общество#Дети#Свердловская область#Учителя#Школа#Мигранты#Образование#Обучение#Русский язык#Трудовые мигранты#Екатеринбург
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