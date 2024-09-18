В Екатеринбурге учителям начали доплачивать за работу с детьми мигрантов

Posted 18 сентября, 12:30
Published 18 сентября, 12:30
Modified 18 сентября, 12:32
Updated 18 сентября, 12:32
Алексей Орлов, глава Екатеринбурга, рассказал Е1, что в школах города ввели надбавки для учителей, в чьих классах много учеников-мигрантов. О точном размере выплаты не сообщается.
Градоначальник также отметил, что обучение детей мигрантов — это хороший способ привить российскую культуру не только школьникам, но и их родителям. По средним данным, в Екатеринбурге обучается около 6 тысяч таких детей.
Основной проблемой является сезонность жизни мигрантов в Екатеринбурге, с октября по апрель, что не позволяет детям полностью усвоить образовательную программу.
Напомним, что идея такой меры поддержки появилась в июле 2024 года. Ее предложил мэр Екатеринбурга. Это связано с трудностями в преподавании детям, которые плохо знают русский язык.