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Posted 18 сентября, 12:12

Published 18 сентября, 12:12

Modified 18 сентября, 12:14

Updated 18 сентября, 12:14

В Москве в офисе Wildberries во время стрельбы погиб один человек

В головной офис Wildberries ворвался экс-супруг Татьяны Бакальчук

18 сентября 2024, 12:12
Фото: 1MI

В Москве в офисе Wildberries во время стрельбы погиб один человек

В головной офис Wildberries ворвался экс-супруг Татьяны Бакальчук. Он хотел провести переговоры, но так получилось, что кто-то открыл огонь, один человек погиб.

Известно, что стрельба началась днем 18 сентября в головном офисе компании в Москве. В Wildberries сообщили, что экс-супруг Татьяны Бакальчук и по совместительству сооснователь маркетплейса пришел в офис в сопровождении вооруженной охраны якобы на переговоры и попытался незаконно проникнуть внутрь.

Стрельба длилась примерно три минуты. После срабатывания сигнализации на место приехали сотрудники Росгвардии. Всех сотрудников эвакуировали. Следом за Росгвардией примчалась полиция, они сразу задержали 10 человек.

Во время стрельбы несколько человек получили ранения, в том числе полицейский. Один человек погиб. Сам Владислав Бакальчук задержан не был, он ушел с территории в сопровождении охраны и адвоката и заявил, что все это провокация.

На момент публикации количество задержанных увеличилось до 30, сообщает telegram-канал Mash. Официального комментария от СК РФ не поступало.

Напомним, что в Екатеринбурге неизвестный стрелял по окнам дома в районе Автовокзала.

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