В Нижнем Тагиле горячая вода стала теплой из-за ремонта труб

Posted 18 сентября, 13:19
Published 18 сентября, 13:19
Modified 18 сентября, 13:21
Updated 18 сентября, 13:21
18 сентября 2024 года с 15:30 понизится температуры горячей воды. Это связано с ремонтом труб, сообщают в ЕДДС. Понижение температуры следует ожидать на улицах:
Температура воды вернется к нормативным показателям после окончания ремонтных работ, о точном сроке не сообщалось.
Напомним, что ремонт, по словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, должны закончить к началу отопительного сезона.