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Posted 18 сентября, 13:19

Published 18 сентября, 13:19

Modified 18 сентября, 13:21

Updated 18 сентября, 13:21

В Нижнем Тагиле горячая вода стала теплой из-за ремонта труб

В Нижнем Тагиле горячая вода стала теплой из-за ремонта труб

18 сентября 2024, 13:19
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле из-за ремонта труб на ряде улиц горячая вода стала теплой.

18 сентября 2024 года с 15:30 понизится температуры горячей воды. Это связано с ремонтом труб, сообщают в ЕДДС. Понижение температуры следует ожидать на улицах:

  • Вязовская
  • Пархоменко
  • Газетная
  • Карла Маркса
  • Ленина
  • Ломоносова
  • Строителей

Температура воды вернется к нормативным показателям после окончания ремонтных работ, о точном сроке не сообщалось.

Напомним, что ремонт, по словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, должны закончить к началу отопительного сезона.

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