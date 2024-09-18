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Posted 18 сентября, 05:55

Published 18 сентября, 05:55

Modified 18 сентября, 05:57

Updated 18 сентября, 05:57

В Нижнем Тагиле планируют поставить туалеты на конечных остановках автобусов

В Нижнем Тагиле планируют поставить туалеты на конечных остановках автобусов

18 сентября 2024, 05:55
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле планируют поставить туалеты на конечных остановках автобусов для водителей и пассажиров.

Местные власти обсуждают обустройство туалетов на конечных остановках автобусов. По мнению депутатов, необходимо построить туалеты постоянные, а в администрации предложили на первое время сделать мобильные кабинки. Об этом сообщает ИА «Все новости».

По подсчетам администрации, сделать уборные надо на 17 конечных. Всего потребуется 25 кабинок. Несколько туалетов надо сделать у вокзала.

Чиновники и депутаты пока не определились с типом туалетов.

Ранее тагильский автовокзал незаконно брал плату с пассажиров за пользование туалетом.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Туалет#Общественный туалет#Екатеринбург
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