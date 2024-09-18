В Нижнем Тагиле приостановлено строительство детского центра на Гальянке

Жительница Нижнего Тагила в соцсетях сетует, что на объекте, который возводится напротив школы №81, нет ни одного строителя. Она интересуется, не превратится ли возведение зданий в долгострой, так как по проекту КОЦ должны были сдать к концу 2024 года.