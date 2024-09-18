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Posted 18 сентября, 09:57

Published 18 сентября, 09:57

Modified 18 сентября, 10:07

Updated 18 сентября, 10:07

В Нижнем Тагиле сдвинулись сроки строительства нового центра для детей

В Нижнем Тагиле приостановлено строительство детского центра на Гальянке

18 сентября 2024, 09:57
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле сдвинулись сроки строительства нового центра для детей

Сроки сдачи нового культурно-образовательного центра в Нижнем Тагиле сдвинулись. Два корпуса для детей строятся на Гальяно-Горбуновском массиве.

Жительница Нижнего Тагила в соцсетях сетует, что на объекте, который возводится напротив школы №81, нет ни одного строителя. Она интересуется, не превратится ли возведение зданий в долгострой, так как по проекту КОЦ должны были сдать к концу 2024 года.

В администрации пояснили, что из-за изменений на рынке проектировщик вносит в документацию изменения. Затем будет проведена госэкспертиза, и строительство КОЦ возобновится.

Напомним, что КОЦ в Нижнем Тагиле будет состоять из двух корпусов. В одном из них расположится IT-куб, второй отдадут под творчество музыкантов и художников.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Строительство#Центр#Гальянка#Екатеринбург#Документация
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