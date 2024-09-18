В Нижнем Тагиле приостановлено строительство детского центра на Гальянке

Posted 18 сентября, 09:57
Published 18 сентября, 09:57
Modified 18 сентября, 10:07
Updated 18 сентября, 10:07
Жительница Нижнего Тагила в соцсетях сетует, что на объекте, который возводится напротив школы №81, нет ни одного строителя. Она интересуется, не превратится ли возведение зданий в долгострой, так как по проекту КОЦ должны были сдать к концу 2024 года.
В администрации пояснили, что из-за изменений на рынке проектировщик вносит в документацию изменения. Затем будет проведена госэкспертиза, и строительство КОЦ возобновится.
Напомним, что КОЦ в Нижнем Тагиле будет состоять из двух корпусов. В одном из них расположится IT-куб, второй отдадут под творчество музыкантов и художников.