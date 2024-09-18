В Нижнем Тагиле стартовал капремонт травмпункта больницы №1

Сейчас в здании заканчиваются демонтажные работы. Во время ремонта будет обновлен фасад, реконструированы внутренние помещения, кровля, отмостка, установлены новые двери и окна, а для маломобильных горожан оборудуют доступную среду, рассказали в региональном Департаменте информполитики.