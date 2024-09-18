В Нижнем Тагиле стартовал капремонт травмпункта больницы №1

Posted 18 сентября, 09:00
Published 18 сентября, 09:00
Modified 18 сентября, 09:02
Updated 18 сентября, 09:02
Сейчас в здании заканчиваются демонтажные работы. Во время ремонта будет обновлен фасад, реконструированы внутренние помещения, кровля, отмостка, установлены новые двери и окна, а для маломобильных горожан оборудуют доступную среду, рассказали в региональном Департаменте информполитики.
Для финансирования ремонтных работ в медучреждении планируется отправить более 124 миллионов. Медпомощь пациентам, получившим травмы, оказывается в другом здании, которое входит в состав медицинского городка.
Напомним, в Нижнем Тагиле будет отремонтирован реабилитационный центр для детей с инвалидностью.