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Posted 18 сентября, 09:00

Published 18 сентября, 09:00

Modified 18 сентября, 09:02

Updated 18 сентября, 09:02

В Нижнем Тагиле стартовал капремонт травмпункта больницы №1

В Нижнем Тагиле стартовал капремонт травмпункта больницы №1

18 сентября 2024, 09:00
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В травмпункте больницы №1 в Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт. Трехэтажное здание было построено в 1947 году.

Сейчас в здании заканчиваются демонтажные работы. Во время ремонта будет обновлен фасад, реконструированы внутренние помещения, кровля, отмостка, установлены новые двери и окна, а для маломобильных горожан оборудуют доступную среду, рассказали в региональном Департаменте информполитики.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Для финансирования ремонтных работ в медучреждении планируется отправить более 124 миллионов. Медпомощь пациентам, получившим травмы, оказывается в другом здании, которое входит в состав медицинского городка.

Напомним, в Нижнем Тагиле будет отремонтирован реабилитационный центр для детей с инвалидностью.

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