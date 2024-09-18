В Нижнем Тагиле стартовал ремонт улицы Сибирская

Как сообщает ООО «УБТ-Сервис» администрация города продолжает ремонтировать дороги. Особое внимание уделяется маршрутам, ведущим к социальным объектам: это важно не только для удобства жителей, но и для обеспечения беспрепятственного проезда экстренных служб.