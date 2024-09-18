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Posted 18 сентября, 12:19

Published 18 сентября, 12:19

Modified 18 сентября, 12:21

Updated 18 сентября, 12:21

В Нижнем Тагиле стартовал ремонт улицы Сибирская

В Нижнем Тагиле стартовал ремонт улицы Сибирская

18 сентября 2024, 12:19
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле начался ремонт улицы Сибирская в Дзержинском районе.

Как сообщает ООО «УБТ-Сервис» администрация города продолжает ремонтировать дороги. Особое внимание уделяется маршрутам, ведущим к социальным объектам: это важно не только для удобства жителей, но и для обеспечения беспрепятственного проезда экстренных служб.

На данный момент ведутся следующие работы по ремонту улицы Сибирской в Дзержинском районе: снято изношенное асфальтовое покрытие, отремонтированы колодцы, начата укладка нового асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Ильича до улицы Энтузиастов.

Ранее дорожники Нижнего Тагила показали, чем занимаются на работе ночью.

Второй участок дороги по Октябрьской революции в Тагиле готов к укладке асфальта
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#Екатерина Смирнова#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Ремонт дорог#Ремонт дороги#Екатеринбург
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