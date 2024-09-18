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Posted 18 сентября, 07:43

Published 18 сентября, 07:43

Modified 18 сентября, 07:45

Updated 18 сентября, 07:45

Фото: «Типичный тагильчанин"/Эдуард Рыбаков

В поселке Уралец стелу «Европа — Азия» приведут в порядок

18 сентября 2024, 07:43
Фото: «Типичный тагильчанин"/Эдуард Рыбаков
В поселке Уралец на стеле «Европа — Азия» смоют краску после вандалов.

В ближайшее время стеллу «Европа — Азия» приведут в порядок. Надписи с ругательствами, сделанные черной краской вандалами, отмоют, сообщили TagilCity.ru в управлении городским хозяйством.

Напомним, в поселке Уралец под Нижним Тагилом неизвестные уже дважды за короткий промежуток времени повредили стелу. Сначала кто-то оторвал букву «а» в слове «Европа», а буквально через несколько дней на ней написали ругательства. Это сделали черной краской.

«Вы люди вообще?» Вандалы отодрали букву «А» со стелы «Европа-Азия» под Тагилом
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Вандалы#Екатеринбург#Стела#Инцидент
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