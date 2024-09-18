В поселке Уралец стелу «Европа — Азия» приведут в порядок

Posted 18 сентября, 07:43
Published 18 сентября, 07:43
Modified 18 сентября, 07:45
Updated 18 сентября, 07:45
В ближайшее время стеллу «Европа — Азия» приведут в порядок. Надписи с ругательствами, сделанные черной краской вандалами, отмоют, сообщили TagilCity.ru в управлении городским хозяйством.
Напомним, в поселке Уралец под Нижним Тагилом неизвестные уже дважды за короткий промежуток времени повредили стелу. Сначала кто-то оторвал букву «а» в слове «Европа», а буквально через несколько дней на ней написали ругательства. Это сделали черной краской.