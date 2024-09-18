В поселке Уралец стелу «Европа — Азия» приведут в порядок

Напомним, в поселке Уралец под Нижним Тагилом неизвестные уже дважды за короткий промежуток времени повредили стелу. Сначала кто-то оторвал букву «а» в слове «Европа», а буквально через несколько дней на ней написали ругательства. Это сделали черной краской.