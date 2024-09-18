В Ревде ФАС выявила нарушения при демонтаже памятнику Ленину

Posted 18 сентября, 09:40
Published 18 сентября, 09:40
Modified 18 сентября, 09:42
Updated 18 сентября, 09:42
13 сентября антимонопольщики провели заседание с заинтересованными лицами: подрядчиком, главой администрации и депутатом, который главный противник демонтажа памятника Ленину. По итогам заседания стало понятно, что договор составлен с нарушениями.
Напомним, что шум вокруг памятника отцу коммунизма в Ревде начался 7 августа. Изначально памятник хотели переместить на новое место и отремонтировать, однако местные жители и депутат оказались против.
В Нижнем Тагиле ситуация с памятниками куда лучше — там их реставрируют и никуда не переносят. К 80-летию Победы мэр города обещал восстановить все мемориалы и памятники, посвященные Великой Отечественной войне.