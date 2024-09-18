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Posted 18 сентября, 09:40

Published 18 сентября, 09:40

Modified 18 сентября, 09:42

Updated 18 сентября, 09:42

В Ревде ФАС выявила нарушения при демонтаже памятнику Ленину

В Ревде ФАС выявила нарушения при демонтаже памятнику Ленину

18 сентября 2024, 09:40
Фото: 1MI
В Ревде ФАС выявила нарушения в ходе госзакупки на ремонт памятника: отсутствие прозрачности и ошибки в адресе.

13 сентября антимонопольщики провели заседание с заинтересованными лицами: подрядчиком, главой администрации и депутатом, который главный противник демонтажа памятника Ленину. По итогам заседания стало понятно, что договор составлен с нарушениями.

Напомним, что шум вокруг памятника отцу коммунизма в Ревде начался 7 августа. Изначально памятник хотели переместить на новое место и отремонтировать, однако местные жители и депутат оказались против.

В Нижнем Тагиле ситуация с памятниками куда лучше — там их реставрируют и никуда не переносят. К 80-летию Победы мэр города обещал восстановить все мемориалы и памятники, посвященные Великой Отечественной войне.

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