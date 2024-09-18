В России могут создать цифровой арбитраж для решения торговых споров в сети

Posted 18 сентября, 11:35
Published 18 сентября, 11:35
Modified 18 сентября, 11:38
Updated 18 сентября, 11:38
Копия обращения на имя первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
Отмечается, что в последние годы вместе с бурным ростом сферы электронной (сетевой) торговли растёт количество жалоб и судебных разбирательств в этой сфере.
Так, по данным Союза потребителей России, иски к маркетплейсам в арбитражные суды подают в основном продавцы и владельцы ПВЗ, напомнили в ФОСТ.
Кроме того, растёт количество жалоб покупателей на работу маркетплейсов и онлайн-селлеров, подчеркнули специалисты.
«В связи с вышеизложенным Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) просит Вас рассмотреть возможность создания Федерального цифрового арбитража, уполномоченного рассматривать все споры по правоотношениям, совершённым в интернете, включая споры между площадками, продавцами и покупателями цифровых платформ», — говорится в тексте обращения.
Как отметили в организации, реализация инициативы позволит не только снизить нагрузку на российские суды общей юрисдикции, но и сделать более прозрачной систему разрешения споров в сфере электронной коммерции, стимулировать цифровые платформы и всех участников рынка к более ответственному ведению бизнеса, а также обеспечит дополнительную защиту прав граждан.