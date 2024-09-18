В России могут создать цифровой арбитраж для решения торговых споров в сети

Как отметили в организации, реализация инициативы позволит не только снизить нагрузку на российские суды общей юрисдикции, но и сделать более прозрачной систему разрешения споров в сфере электронной коммерции, стимулировать цифровые платформы и всех участников рынка к более ответственному ведению бизнеса, а также обеспечит дополнительную защиту прав граждан.