В Свердловской области 20 детских садов работали по поддельным документам

Posted 18 сентября, 09:22
Published 18 сентября, 09:22
Modified 18 сентября, 09:24
Updated 18 сентября, 09:24
Детские сады в Новой Ляле, Екатеринбурге и в Растущем, всего 20 учреждений, работают по поддельным документам, пишет «Эра Урала».
Такое заявление сделал глава санитарно-гигиенической компании «СанГиК». После проверки выяснилось, что печати, блинки и подписи уже уволенных сотрудников были подделаны. Благодаря этому документы прошли проверку в Роспотребнадзоре, после чего учреждения получили соответствующие лицензии.
Руководитель компании подал заявление в полицию, однако там ему в возбуждении уголовного дела отказали — нет состава преступления. Прокуратура подтвердила постановление полиции.
Роспотребнадзор сообщил, что подтверждать подлинность документов — не их юрисдикция. Организация написала запросы уполномоченному по правам ребенка и губернатору Свердловской области. Однако срок для ответа еще не прошел.
Напомним, в Екатеринбурге госслужащая получила взятку в размере 800 тысяч рублей от поставщиков детского питания.