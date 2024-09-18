В Свердловской области 20 детских садов работали по поддельным документам

Такое заявление сделал глава санитарно-гигиенической компании «СанГиК». После проверки выяснилось, что печати, блинки и подписи уже уволенных сотрудников были подделаны. Благодаря этому документы прошли проверку в Роспотребнадзоре, после чего учреждения получили соответствующие лицензии.