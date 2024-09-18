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Posted 18 сентября, 09:22

Published 18 сентября, 09:22

Modified 18 сентября, 09:24

Updated 18 сентября, 09:24

В Свердловской области 20 детских садов работали по поддельным документам

В Свердловской области 20 детских садов работали по поддельным документам

18 сентября 2024, 09:22
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области детские сады массово фальсифицировали документы. Это может угрожать жизни и здоровью детей, но компетентные органы переводят друг на друга стрелки.

Детские сады в Новой Ляле, Екатеринбурге и в Растущем, всего 20 учреждений, работают по поддельным документам, пишет «Эра Урала».

Такое заявление сделал глава санитарно-гигиенической компании «СанГиК». После проверки выяснилось, что печати, блинки и подписи уже уволенных сотрудников были подделаны. Благодаря этому документы прошли проверку в Роспотребнадзоре, после чего учреждения получили соответствующие лицензии.

Руководитель компании подал заявление в полицию, однако там ему в возбуждении уголовного дела отказали — нет состава преступления. Прокуратура подтвердила постановление полиции.

Роспотребнадзор сообщил, что подтверждать подлинность документов — не их юрисдикция. Организация написала запросы уполномоченному по правам ребенка и губернатору Свердловской области. Однако срок для ответа еще не прошел.

Напомним, в Екатеринбурге госслужащая получила взятку в размере 800 тысяч рублей от поставщиков детского питания.

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