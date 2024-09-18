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Posted 18 сентября, 07:10

Published 18 сентября, 07:10

Modified 18 сентября, 07:12

Updated 18 сентября, 07:12

В Свердловской области врачи обеспокоены ростом сезонной пневмонии

В Свердловской области врачи обеспокоены ростом сезонной пневмонии

18 сентября 2024, 07:10
Фото: 1MI
В Свердловской области врачи бьют тревогу из-за массовой заболеваемости пневмонией.

В больницах региона сейчас очереди больных на прием к врачу.

По результату компьютерной томограммы у многих обнаруживается вирусная пневмония.

«Атипичная пневмония» — такой диагноз тоже часто ставится пациентам. Поставить такой диагноз сложнее, так как по результатам анализов он не всегда виден, рассказал один из докторов в беседе с изданием ЕАН.

Такая массовость заболеваний вызывает обеспокоенность свердловских врачей. При этом медики считают, что оснований для паники пока нет. Вспышка связана с сезонным ростом ОРВИ, что часто сопровождается и ростом заболеваемости пневмонией.

Напомним, школу в Екатеринбурге отправили на карантин из-за пневмонии.

Назван виновный во вспышке пневмонии в детском лагере в Каменске-Уральском
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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Врач#Пневмония#Екатеринбург
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