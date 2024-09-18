В Свердловской области врачи обеспокоены ростом сезонной пневмонии

Posted 18 сентября, 07:10
Published 18 сентября, 07:10
Modified 18 сентября, 07:12
Updated 18 сентября, 07:12
В больницах региона сейчас очереди больных на прием к врачу.
По результату компьютерной томограммы у многих обнаруживается вирусная пневмония.
«Атипичная пневмония» — такой диагноз тоже часто ставится пациентам. Поставить такой диагноз сложнее, так как по результатам анализов он не всегда виден, рассказал один из докторов в беседе с изданием ЕАН.
Такая массовость заболеваний вызывает обеспокоенность свердловских врачей. При этом медики считают, что оснований для паники пока нет. Вспышка связана с сезонным ростом ОРВИ, что часто сопровождается и ростом заболеваемости пневмонией.
Напомним, школу в Екатеринбурге отправили на карантин из-за пневмонии.