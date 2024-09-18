В Верхней Пышме ищут 15-летнего парня с веснушками

Posted 18 сентября, 17:18
Published 18 сентября, 17:18
Modified 18 сентября, 17:20
Updated 18 сентября, 17:20
Школьника по имени Ян Кулешов объявила в розыск верхнепышминская полиция, сообщает ведомство в соцсетях.
В день исчезновения мальчик носил одежду темного цвета, и спортивную обувь. У мальчика светлые волосы и карие глаза, на щеках и носу заметны веснушки.
Всех, кто что-то знает о местонахождении молодого человека, правоохранители просят обращаться в дежурную часть. Также можно позвонить по номеру 112.
Ранее в Верхней Пышме завели уголовное дело на подростка, который ударил камнем по голове 12-летнюю девочку.