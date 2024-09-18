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Posted 18 сентября, 17:18

Published 18 сентября, 17:18

Modified 18 сентября, 17:20

Updated 18 сентября, 17:20

В Верхней Пышме ищут пропавшего 10 дней назад подростка

В Верхней Пышме ищут 15-летнего парня с веснушками

18 сентября 2024, 17:18
Фото: 1MI

В Верхней Пышме ищут пропавшего 10 дней назад подростка

15-летний юноша бесследно исчез в Верхней Пышме почти 2 недели назад. Он ушел домой еще в пятницу, 6 сентября, и на связь с тех пор не выходил.

Школьника по имени Ян Кулешов объявила в розыск верхнепышминская полиция, сообщает ведомство в соцсетях.

В день исчезновения мальчик носил одежду темного цвета, и спортивную обувь. У мальчика светлые волосы и карие глаза, на щеках и носу заметны веснушки.

Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»

Всех, кто что-то знает о местонахождении молодого человека, правоохранители просят обращаться в дежурную часть. Также можно позвонить по номеру 112.

Ранее в Верхней Пышме завели уголовное дело на подростка, который ударил камнем по голове 12-летнюю девочку.

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#Лидия Шиманаева#Общество#Полиция#Верхняя Пышма#Пропажа#Поиски#Екатеринбург#Подросток
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