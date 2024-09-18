Вакцинация детей от гриппа стартовала в Нижнем Тагиле

Характерные признаки гриппа у детей похожи на течение заболевания у взрослых и включают в себя внезапное повышение температуры тела (выше 38°C), сонливость и слабость, боли в мышцах и суставах, головные боли, боль в горле, насморк, чихание, кашель. Все перечисленные симптомы характерны не только для гриппа, поэтому важно обратиться к врачу, чтобы он поставил диагноз и назначил лечение.