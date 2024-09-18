Вакцинация детей от гриппа стартовала в Нижнем Тагиле

Posted 18 сентября, 06:43
Published 18 сентября, 06:43
Modified 18 сентября, 08:07
Updated 18 сентября, 08:07
Характерные признаки гриппа у детей похожи на течение заболевания у взрослых и включают в себя внезапное повышение температуры тела (выше 38°C), сонливость и слабость, боли в мышцах и суставах, головные боли, боль в горле, насморк, чихание, кашель. Все перечисленные симптомы характерны не только для гриппа, поэтому важно обратиться к врачу, чтобы он поставил диагноз и назначил лечение.
Дети особенно тяжело переносят грипп. Это заболевание может приводить к серьезным осложнениям — пневмонии или бронхиту, воспалению в среднем ухе, а также к проблемам с сердечно-сосудистой и нервной системами.
Сейчас детей прививают одной из современных отечественных вакцин «Ультрикс Квадри». Данная вакцина не содержит консервантов и защищает против 4 типов вируса гриппа. Вакцинация — самый эффективный способ профилактики, который позволяет предотвратить тяжелое течение болезни и серьезные осложнения. Это официальная позиция мировых экспертов в области здоровья, — подчеркнул главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
В период подъема заболеваемости особенно важно соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки, использовать маски в общественных местах, вакцинироваться и укреплять иммунную систему.