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Posted 18 сентября, 06:43

Published 18 сентября, 06:43

Modified 18 сентября, 08:07

Updated 18 сентября, 08:07

Вакцинация детей от гриппа стартовала в Нижнем Тагиле

Вакцинация детей от гриппа стартовала в Нижнем Тагиле

18 сентября 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney
Первая партия препарата «Ультрикс Квадри» в количестве 18 тысяч 270 доз уже поступила в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила и будет использована для вакцинации детей в дошкольных учреждениях, а также тех, кто не посещает образовательные учреждения.

Характерные признаки гриппа у детей похожи на течение заболевания у взрослых и включают в себя внезапное повышение температуры тела (выше 38°C), сонливость и слабость, боли в мышцах и суставах, головные боли, боль в горле, насморк, чихание, кашель. Все перечисленные симптомы характерны не только для гриппа, поэтому важно обратиться к врачу, чтобы он поставил диагноз и назначил лечение.

Дети особенно тяжело переносят грипп. Это заболевание может приводить к серьезным осложнениям — пневмонии или бронхиту, воспалению в среднем ухе, а также к проблемам с сердечно-сосудистой и нервной системами.

Сейчас детей прививают одной из современных отечественных вакцин «Ультрикс Квадри». Данная вакцина не содержит консервантов и защищает против 4 типов вируса гриппа. Вакцинация — самый эффективный способ профилактики, который позволяет предотвратить тяжелое течение болезни и серьезные осложнения. Это официальная позиция мировых экспертов в области здоровья, — подчеркнул главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Фото: Пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила

В период подъема заболеваемости особенно важно соблюдать меры профилактики: регулярно мыть руки, использовать маски в общественных местах, вакцинироваться и укреплять иммунную систему.

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