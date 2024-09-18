Военком из Каменска-Уральского стал звездой СМИ из-за пачек денег и пистолета

Posted 18 сентября, 10:13
Published 18 сентября, 10:13
Modified 18 сентября, 10:15
Updated 18 сентября, 10:15
Олег Цибух, так зовут героя видео, рассказал, что видео было снято давно. 7 лет военный ждал субсидию для покупки квартиры и, чтобы запечатлеть эмоции от суммы, которую он никогда до этого в жизни не видел, снял это видео. Кто выложил видео в сеть, которое было предназначено только для друзей, военком не знает.
Цибух также рассказал, что не боится увольнения, так как имеет 2 высших образования, государственные награды и 26 лет боевого стажа. Отметим, что пистолет, находящийся в руках комиссара, — травматический и находится у Цибуха законно, пишет ЕАН.
Напомним, что депутат Госдумы Андрей Колесник осудил действия Олега Цибуха.