Военком из Каменска-Уральского стал звездой СМИ из-за пачек денег и пистолета

Олег Цибух, так зовут героя видео, рассказал, что видео было снято давно. 7 лет военный ждал субсидию для покупки квартиры и, чтобы запечатлеть эмоции от суммы, которую он никогда до этого в жизни не видел, снял это видео. Кто выложил видео в сеть, которое было предназначено только для друзей, военком не знает.