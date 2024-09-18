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Posted 18 сентября, 10:13

Published 18 сентября, 10:13

Modified 18 сентября, 10:15

Updated 18 сентября, 10:15

Военком из Каменска-Уральского стал звездой СМИ из-за пачек денег и пистолета

Военком из Каменска-Уральского стал звездой СМИ из-за пачек денег и пистолета

18 сентября 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney
Скандальную запись с военным комиссаром из Каменска-Уральского опубликовало ИА «Время Пресс». Сам комиссар заявил, что видео было снято до его назначения на должность.

Олег Цибух, так зовут героя видео, рассказал, что видео было снято давно. 7 лет военный ждал субсидию для покупки квартиры и, чтобы запечатлеть эмоции от суммы, которую он никогда до этого в жизни не видел, снял это видео. Кто выложил видео в сеть, которое было предназначено только для друзей, военком не знает.

Цибух также рассказал, что не боится увольнения, так как имеет 2 высших образования, государственные награды и 26 лет боевого стажа. Отметим, что пистолет, находящийся в руках комиссара, — травматический и находится у Цибуха законно, пишет ЕАН.

Напомним, что депутат Госдумы Андрей Колесник осудил действия Олега Цибуха.

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