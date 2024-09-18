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Posted 18 сентября, 08:59

Published 18 сентября, 08:59

Modified 18 сентября, 09:01

Updated 18 сентября, 09:01

Вредители не пройдут, а болезни исчезнут: как обеззараживать почву на даче осенью

Вредители не пройдут, а болезни исчезнут: как обеззараживать почву на даче осенью

18 сентября 2024, 08:59
Фото: 1MI
Сюжет
Дом и сад
Обеззараживание почвы на даче осенью помогает снизить количество грибков, бактерий и других возбудителей болезней, которые могут навредить растениям весной и летом. Но делать это нужно правильными препаратами.

Процедура обеззараживания улучшает общее состояние почвы, делая ее более пригодной для посадки новых культур, способствует лучшему укоренению и развитию растений.
Многие насекомые-вредители зимуют в почве. Правильная обработка уничтожает их либо существенно сокращает популяцию. Некоторые методы обеззараживания улучшают структуру и питательные свойства почвы. Проводить процедуру можно разными способами: с помощью термической обработки, химических препаратов или биологических средств. Выбор метода зависит от конкретных условий и задач садовода. Эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» предлагают присмотреться именно к биопрепаратам.

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По мнению агрономов, они должны прийти на смену марганцовке и медному купоросу, которые, хотя и уничтожают патогены, одновременно убивают и все живое вокруг, в том числе полезные микроорганизмы.

Вместо марганцовки и купороса поливайте грядки растворами биопрепаратов — «Триходермина», «Фитодоктора», «Планриза» и других, которые на выжигают все живое без разбора, а повышают активность полезной микрофлоры. Это помогает сдерживать возбудителей болезней и заодно повышает плодородие, — дают рекомендации специалисты по садоводству.
Процедуру обеззараживания нужно проводить именно осенью, тогда в следующем году можно будет не бояться за урожайПроцедуру обеззараживания нужно проводить именно осенью, тогда в следующем году можно будет не бояться за урожай
Процедуру обеззараживания нужно проводить именно осенью, тогда в следующем году можно будет не бояться за урожай. Фото: 1MI

Против личинок майского жука, медведки и насекомых-вредителей, которые заползают в землю зимовать, в грядки и приствольные круги деревьев нужно вносить «Метаризин», «Боверин» или «Энтоцид».

Существуют и другие методы профилактики болезней и вредителей. Например, можно перекопать почву, чтобы разрушить место обитания вредителей и возбудителей болезней.
Оставьте комья земли на поверхности, чтобы мороз уничтожил вредные организмы. Также можно посеять сидераты (горчицу, рожь, овес и другие) после сбора урожая. Эти растения обогащают почву и подавляют развитие болезнетворных организмов.

Ранее эксперт дал советы, как бороться с сорняками на приусадебном участке осенью.

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