Вредители не пройдут, а болезни исчезнут: как обеззараживать почву на даче осенью

Процедура обеззараживания улучшает общее состояние почвы, делая ее более пригодной для посадки новых культур, способствует лучшему укоренению и развитию растений.

Многие насекомые-вредители зимуют в почве. Правильная обработка уничтожает их либо существенно сокращает популяцию. Некоторые методы обеззараживания улучшают структуру и питательные свойства почвы. Проводить процедуру можно разными способами: с помощью термической обработки, химических препаратов или биологических средств. Выбор метода зависит от конкретных условий и задач садовода. Эксперты Telegram-канала «Дневник дачника. Сад и огород» предлагают присмотреться именно к биопрепаратам.