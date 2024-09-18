Житель Асбеста предстанет перед судом из-за ДТП, в котором скончалась девочка

Posted 18 сентября, 11:54
Published 18 сентября, 11:54
Modified 18 сентября, 11:56
Updated 18 сентября, 11:56
После завершения следствия материалы уголовного были отправлены в горсуд Асбеста для рассмотрения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, происшествие случилось 21 апреля 2024. Обвиняемый, находившийся в нетрезвом состоянии, насмерть сбил 13-летнюю школьницу, которая гуляла с собакой в поселке под Асбестом.
По словам молодого человека, он не заметил пешехода, так как во время вождения отвлекся на телефон.