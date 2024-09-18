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Posted 18 сентября, 11:54

Published 18 сентября, 11:54

Modified 18 сентября, 11:56

Updated 18 сентября, 11:56

Житель Асбеста предстанет перед судом из-за ДТП, в котором скончалась девочка

Житель Асбеста предстанет перед судом из-за ДТП, в котором скончалась девочка

18 сентября 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney
В Асбесте состоится суд над 22-летним виновником ДТП, в котором погибла 13-летняя девочка.

После завершения следствия материалы уголовного были отправлены в горсуд Асбеста для рассмотрения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, происшествие случилось 21 апреля 2024. Обвиняемый, находившийся в нетрезвом состоянии, насмерть сбил 13-летнюю школьницу, которая гуляла с собакой в поселке под Асбестом.

По словам молодого человека, он не заметил пешехода, так как во время вождения отвлекся на телефон.

Стали известны подробности ДТП с двумя автомобилями на Старателе в Нижнем Тагиле
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