Житель Екатеринбурга украл из магазина 20 бутылок пива и успел их выпить

Posted 18 сентября, 03:28
Published 18 сентября, 03:28
Modified 18 сентября, 03:30
Updated 18 сентября, 03:30
Екатеринбуржец, находившийся в нетрезвом состоянии, захотел еще выпить. Зайдя в магазин, он украл ящик с бутылками пива, пишет Ура.ру.
На следующий день молодого человека задержали правоохранители. Оказалось, что украденные напитки он успел употребить и не может их вернуть. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.
Напомним, в августе 2024 года житель Екатеринбурга украл несколько айфонов с витрины в ТЦ. Общая стоимость ущерба — около миллиона. Вскоре его задержали.