tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 03:28

Published 18 сентября, 03:28

Modified 18 сентября, 03:30

Updated 18 сентября, 03:30

Житель Екатеринбурга украл из магазина 20 бутылок пива и успел их выпить

Житель Екатеринбурга украл из магазина 20 бутылок пива и успел их выпить

18 сентября 2024, 03:28
Фото: 1MI
26-летний молодой человек в Екатеринбурге украл из пивной лавки 20 бутылок пива. Инцидент произошел на Таватуйской улице.

Екатеринбуржец, находившийся в нетрезвом состоянии, захотел еще выпить. Зайдя в магазин, он украл ящик с бутылками пива, пишет Ура.ру.

На следующий день молодого человека задержали правоохранители. Оказалось, что украденные напитки он успел употребить и не может их вернуть. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Напомним, в августе 2024 года житель Екатеринбурга украл несколько айфонов с витрины в ТЦ. Общая стоимость ущерба — около миллиона. Вскоре его задержали.

Женщина в Нижнем Тагиле украла кепку из магазина
Узнать подробнее
Читайте также:
Девушка в Екатеринбурге крала деньги у таксистов с помощью сим-картЖитель Челябинска напал на мужчину в Екатеринбурге и украл у него 200 тысяч рублейСемейная пара в Свердловской области украла мебель и технику из комнаты в коммуналке
#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Кража#ЧП#Пиво#Молодой человек#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Популярное