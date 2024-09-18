Жители Уралмаша в Екатеринбурге пожаловались на толпы пациентов с ОРВИ во дворе

Posted 18 сентября, 04:07
Published 18 сентября, 04:07
Modified 18 сентября, 04:09
Updated 18 сентября, 04:09
В будние дни с 8 часов утра до 8 часов вечера пациенты, приходящие на прием, собираются около кабинета неотложки.
По словам горожан, дети с симптомами вирусной инфекции играют на улице вместе со здоровыми. Пройти во двор можно свободно, так как охранник держит калитку открытой, рассказали на ТВ-канале «Четвертый канал».
Администрация поликлиники сообщала, что близкое расположение медучреждения ко двору является законным, однако горожане не согласны. Они намерены обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру.
Напомним, жители Дзержинского района в Нижнем Тагиле пожаловались на свалку из старых автомобильных шин, которыми завалена контейнерная площадка.