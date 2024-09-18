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Posted 18 сентября, 04:07

Published 18 сентября, 04:07

Modified 18 сентября, 04:09

Updated 18 сентября, 04:09

Жители Уралмаша в Екатеринбурге пожаловались на толпы пациентов с ОРВИ во дворе

Жители Уралмаша в Екатеринбурге пожаловались на толпы пациентов с ОРВИ во дворе

18 сентября 2024, 04:07
Фото: Изображение Midjourney
Жители нескольких домов на Уралмаше в Екатеринбурге рассказали о больных пациентах поликлиники №15, которые ходят в их закрытом дворе.

В будние дни с 8 часов утра до 8 часов вечера пациенты, приходящие на прием, собираются около кабинета неотложки.

По словам горожан, дети с симптомами вирусной инфекции играют на улице вместе со здоровыми. Пройти во двор можно свободно, так как охранник держит калитку открытой, рассказали на ТВ-канале «Четвертый канал».

Администрация поликлиники сообщала, что близкое расположение медучреждения ко двору является законным, однако горожане не согласны. Они намерены обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Напомним, жители Дзержинского района в Нижнем Тагиле пожаловались на свалку из старых автомобильных шин, которыми завалена контейнерная площадка.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Здоровье#Жалоба#Поликлиника#Двор#Пациенты#ОРВИ#Екатеринбург#Местные жители
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