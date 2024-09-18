Жительницы Свердловской области сдают бывших мужей-дезертиров

Posted 18 сентября, 09:14
Published 18 сентября, 09:14
Modified 18 сентября, 09:16
Updated 18 сентября, 09:16
Свердловчанки начали активно сдавать находящихся в самоволке «бывших». Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
По словам депутата, в последнее время поступает много сообщений от женщин и девушек. Они сообщают, где прячутся их бывшие мужья.
Так, одна женщина пожаловалась, что ее муж сбежал с фронта и ушел к другой. Далее она указала его адрес и попросила забрать «паразита» обратно.
Другая обиженная женщина написала, что супруг приехал с СВО, сидит дома и не платит алименты на ребенка. Она попросила уточнить, не сбежал ли он с фронта.
По словам Иванова с ситуацией разобрались.
Депутат посоветовал мужчинам не обижать женщин, а то «жизнь длинная, а земля круглая».
Ранее свердловский контрактник сбежал с подругой из воинской части.