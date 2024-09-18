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Posted 18 сентября, 09:14

Published 18 сентября, 09:14

Modified 18 сентября, 09:16

Updated 18 сентября, 09:16

Жительницы Свердловской области сдают бывших мужей-дезертиров

Жительницы Свердловской области сдают бывших мужей-дезертиров

18 сентября 2024, 09:14
Фото: 1MI
Жительницы Свердловской области активно рассказывают, где скрываются их бывшие мужья, которые сбежали с СВО.

Свердловчанки начали активно сдавать находящихся в самоволке «бывших». Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

По словам депутата, в последнее время поступает много сообщений от женщин и девушек. Они сообщают, где прячутся их бывшие мужья.

Так, одна женщина пожаловалась, что ее муж сбежал с фронта и ушел к другой. Далее она указала его адрес и попросила забрать «паразита» обратно.

Другая обиженная женщина написала, что супруг приехал с СВО, сидит дома и не платит алименты на ребенка. Она попросила уточнить, не сбежал ли он с фронта.

По словам Иванова с ситуацией разобрались.

Депутат посоветовал мужчинам не обижать женщин, а то «жизнь длинная, а земля круглая».

Ранее свердловский контрактник сбежал с подругой из воинской части.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Побег#Сбежал#Екатеринбург#Инцидент#Дизертиры#Боец СВО
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